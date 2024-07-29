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影／蔣萬安：面對幼兒園事件願意承擔且深刻檢討
台北市信義區幼兒園長之子涉嫌猥褻、性侵多名女童，並拍攝影片。對此，台北市長蔣萬安上午受訪表示，面對幼兒園事件，都願意承擔，已要求教育局與社會局考績會進行行政懲處，同時也主動將案件送監察院調查。
蔣萬安上午出席北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程開工典禮前受訪表示，新動物之家將在八月動工，預計116年順利完工，117年開幕營運，希望提供市民一個全新且更周延服務寵物及收容動物的場域，以展現台北市對動保的立場與決心。
針對幼兒園長之子涉嫌猥褻、性侵多名女童事件，蔣萬安強調，面對幼兒園事件，都願意承擔，且深刻檢討，也提出改革方案，市府做的比現行法規更嚴格更全面，就是避免未來再發生類似事件。所以要求兩個局召開考績會，進行相關行政懲處，同時也主動將此案件送監察院調查。
蔣萬安說，幼兒性侵、危害安全或受到傷害的事情，他都應該面對，也會承擔，所以市府提出改革方案，走在法律更前面做的更多，就是希望避免任何漏接及避免類似事件再發生。
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