終於動工了！蔣萬安引甘地名言 新動物之家2028年啟用

台北市新動物之家改建一波多折，今天終於在市長蔣萬安主持下正式動工。蔣萬安說，新動物之家工程因前市府沒有即刻決定，導致工程物價漲、缺工、垃圾處理費暴漲，總經費從5億多暴增至14億，工程費為12.71億元。他上任後全面了解、即刻決定，預計8月1日正式動工後，新動物之家2027年下半年可以完工，2028年就會正式落成啟用。

代辦工程的北市大地工程處表示，未來新動物之家將揮別過去動物收容所陰暗、潮濕，紊亂的刻板印象，由建築師陳聖中設計，從動物特徵、家的意象、及周邊山景綠意等設計靈感，透過明亮色彩呼應動物的活力與重生。占地1.2公頃的基地內，除有動物收容舍、狗公園，還有寵物選品店、咖啡廳、浪浪回家故事館、美容室、物理治療室、行為矯正中心、醫療中心等。

蔣萬安、北市議長戴錫欽、及多位跨黨派議員今天上午出席動物之家動工典禮，蔣萬安致詞時，引用印度聖雄甘地名言「一個國家的文明程度，是看他們如何對待動物」，表示這個動物之家新建工程案等待了非常長的一段時間，也經歷相當多波折，今天能正式動工，對動保、動物福利相當重要。

蔣說，新動物之家會納入許多不同元素，不僅僅是動物收容，還會包括親子遊憩、生命教育等意義，至於硬體設施，未來新動物之家2、3樓也會有針對收容領養區域，每一層都規畫有放風與運動空間，也會有空調系統改善氣味、及噪音防治等。

「今天不開始，明天會後悔」，議長戴錫欽也引用故總統蔣經國先生的話，表示市民終於等到動物之家動工，不僅是北市提升動保新的里程碑，跨黨派議員心態都一樣，儘管錢花在刀口上，但該花的錢一定要花。議長也建議，未來北市府在動物之家的潭美街上，應該規畫動保意象設計，比照故宮的自強隧道加上故宮珍藏文物的壁畫、投影，讓新動物之家規畫更完整。

北市動物之家新建工程案，早在2016年就開始規畫，但後經歷流標、重新選址、到都市計畫變更，歷經相當多挑戰，前市府柯文哲任內，儘管總工程經原編列5.8億元，後因流標、不願花錢挖地下室導致工程不斷延宕，最後經費暴增至14.58億元，甚至地下垃圾處理廢也暴增2000%。

蔣萬安今天出席動土典禮坦言，確實當時沒有即刻做決定，不過今天正式動工，市府希望提供市民一個全新，且服務寵物更周延及收容動物場域，展現台北市對於動保的態度、立場跟決心。