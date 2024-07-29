幼兒園案北市提10精進方案 蔣萬安：比法規更嚴

已遭廢照的台北市培諾米達幼兒園園長之子涉性侵多名幼生，市府承認行政處理有疏失，並提出10大精進方案，市長蔣萬安誓言比法規更嚴格、更全面，避免類似事件再發生。

台北市政府26日晚間公布幼兒園案檢討報告，承認教育局及社會局自民國111年首次接獲通報至今的行政處理有疏失，除提交2局處考績會決定行政懲處，還會將全案送監察院調查。

蔣萬安今天上午出席台北市動物之家新建工程開工祈福典禮前接受媒體聯訪表示，報告提出的10大精進方案中有很多已經開始執行，像是去年7月接獲幼兒園再次通報時，就即刻做了很多處理，還有很多方案是比現行法規更嚴格、走在更前面，都會即刻來做。

市府提出的十大精進方案包含接獲通報立刻停職、停聘並加重處罰，成立跨局處應變小組聯防通報及緊急應變，建立幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區，增加專責調查人力，建議中央修法加重罰責等。

蔣萬安強調，此案的一切他都願意承擔，也誠心地面對、深刻地檢討並提出改革方案，他要做的比現行法規更多、更嚴格、更全面，避免未來類似事件再次發生，所以主動將此案送監察院調查。