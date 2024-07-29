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新北板橋新埔等7處捷運站周邊機車格 8月1日起收費

中央社／ 新北29日電

新北市交通局指出，板橋區新埔站及江子翠站、土城區頂埔站、新店區大坪林及十四張站等7處捷運站周邊主要道路路邊機車格自8月1日起收費，平日上午9時至下午5時採計次20元。

交通局停車營運科科長許芫綺今天透過新聞稿表示，新北市機車停車格約有39萬2000餘格位，目前僅在公有停車場及板橋府中商圈、土城海山捷運站及淡水老街等捷運站、商圈及觀光景點周邊路段共約1萬格機車格收費，其中路邊機車格周轉率可達1.5，且對久占欠費車輛可依法拖吊，讓機車族更容易找到停車格。

許芫綺說，板橋區新埔站及江子翠站、土城區頂埔站、林口區機捷A9站、蘆洲區三民高中站、新店區大坪林站及十四張站共7處捷運站周邊主要道路的路邊機車格自8月1日起納入收費管理，收費時間為平日上午9時至下午5時，採計次新台幣20元，隔日另計。

交通局表示，8月1日起同步推出「路邊機車停車30日定期票」與「每日一張單」及「行動支付優惠」3重優惠措施，民眾若有定期票或相關優惠措施問題，可上交通局網站或電話撥打1999查詢。

停車格 捷運

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