關聖帝君聖誕 侯友宜參拜祈願：台灣人需團結

今日農曆6月24日是關聖帝君聖誕，信奉關公的新北市長侯友宜今赴新莊武聖廟及新莊聖武堂參拜，並祈願關聖帝君庇佑台灣這塊土地，面對颱風等各種天然災害都能平安度過，且國家面對這麼多挑戰時，大家能同心同力把事情做好，台灣人需要團結所有力量，讓台灣更好更進步。

侯友宜表示，今天是關聖帝君聖誕，也是天赦日，是個非常吉祥的日子。關聖帝君是自己擔任公職以來的重要信仰，祂為國為民、懲奸除惡，是正義的化身，而祂也是財神，保佑信眾安居樂業。今天不僅向關聖帝君祝壽，也感謝兩間廟的帝君庇佑新北市，也祈願關聖帝君庇佑台灣這塊土地，面對颱風等各種天然災害都能平安度過，大家能「安全、安心、安居」在這塊土地上，團結台灣，一起過好日子。

新莊武聖廟位於新莊廟街，是新莊四大廟之一，超過260年歷史，其建築富具特色價值，是新北是重要的文化資產。其前殿大門上不畫門神，而是以108顆門釘代替，象徵三十六天罡、七十二地煞，以表達對關聖帝君武藝高強之崇敬，後殿則保有清同治年間「置產」、「重修」2塊木質碑文，及清代的匾額。新莊聖武堂，位於新北市新莊青年公園山麓邊，為三層樓之南式建築，廟裡精緻木工雕刻、石面雕刻、彩繪牆面，極具特色。

新北民政局長林耀長說，新莊武聖廟是台灣北部地區最早的關帝廟，照顧地方弱勢不遺餘力，開辦了「武聖學堂」，優先提供給區內低收與弱勢家庭的國中學子，免費供餐及課後輔導。另外，新莊聖武堂不僅發放國中、國小等清寒學生獎助學金，也參與關懷弱勢活動，讓弱勢家庭感受社會的溫暖與關懷。