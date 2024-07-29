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審計部指通學巷進度及舉發作業仍不足 新北：整體超前

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
本報關注新北等地通學巷實際成效，近期直擊發現仍有機車於孩童上下學時段進出；審計部建議，應納入居民及教師等名單。圖／本報資料照片
本報關注新北等地通學巷實際成效，近期直擊發現仍有機車於孩童上下學時段進出；審計部建議，應納入居民及教師等名單。圖／本報資料照片

本報關注新北等地通學巷實際成效，審計部也指出，新北通學巷科技執法應納入居民及教師等名單，且整體執行計畫也不佳。新北交通局說明，計畫順序配合個別學校提供需求，其實整體進度是超前，執法則都有跟學校合作；校方也說有列名單，且居民已經養成時段不通行習慣。

除本報持續關注通學巷外，審計報告近期出爐，並指出新北板橋莒光國小等9校通學巷曾設置科技執法設備，卻只開勸導單，應進一步研析重複違規車輛的行為人，究竟是當地住戶或老師等，且通學巷整體計畫執行進度也不佳，原預計於2023年9月底完成78校通學環境改善措施，卻因交通局未督促優先排定改善的學校提送校園周邊通學環境改善需求表等相關資料，導致仍有48所學校未完成改善。

交通局交通安全科長林碧芬回應，這方面都有跟學校合作，學校統計住戶、教師車牌名單，學校也會針對家長違規車輛加強宣導通學巷管制時段禁止進入，後續將評估重複違規資料介接至警察局評估違規舉發，而目前幾處科技執法設備也陸續轉交給執法單位警察局。

板橋莒光國小校長林義祥表示，他們學校已經將教師進出口改至非管制道路，也都有建立居民相關名單，不過經過溝通，這幾年下來居民也都知道給孩童安全上學道路的重要性，且管制時段也很短，期間幾乎不會進出管制通學巷。

林碧芬提到，審計部所提48所未完成，是為求效率先處理提早提供需求的學校，因此就跟原本排列的順序不太一樣，但整體進度是有超前的，後來已完成16校會勘，將督促其餘32所學校盡速提供通學環境改善需求表，並於今年完成會勘改善，未來也會依照原規畫相關進度辦理。

本報關注新北等地通學巷實際成效，近期直擊現場情況；審計部也指出，新北通學巷科技執法應納入居民及教師等名單，且整體執行計畫也不佳。圖／本報資料照片
本報關注新北等地通學巷實際成效，近期直擊現場情況；審計部也指出，新北通學巷科技執法應納入居民及教師等名單，且整體執行計畫也不佳。圖／本報資料照片
本報關注新北等地通學巷實際成效，近期直擊發現仍有機車於孩童上下學時段進出；審計部建議，應納入居民及教師等名單。圖／本報資料照片
本報關注新北等地通學巷實際成效，近期直擊發現仍有機車於孩童上下學時段進出；審計部建議，應納入居民及教師等名單。圖／本報資料照片

教師 新北 科技執法

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