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北市抽驗電商生鮮食品 蝦皮、PChome等6件不合格
網路購物近年逐漸興起除衣服鞋子外，不少民眾也會直接於網購平台購買蔬果、調味料等生活所需，北市衛生局今年6月針對網購生鮮蔬果及食用鹽類食品抽驗30件產品，共有6件產品有重金屬、農藥殘留量超標，販售平台包含PChome、蝦皮等電商。
衛生局本次共計抽驗30件產品，其中20件生鮮蔬果中有2件生鮮水果產品農藥殘留量超標，3件生鮮百合產品檢出重金屬鎘及農藥殘留量超標；10件食用鹽類食品中1件重金屬砷超標，不合格率為20%。
不合格產品包含PChome24小時購物網「法國葛宏德天然海鹽-1kg」；放心初購物網「臺灣-貴妃玉荷包」、「越南-干腰榴槤（小貓山王）」；蝦皮購物「百合根」、「北海道白銀食用百合球根一球199元（非常好吃）」及「日本百合（北海道）XXL」，目前已要求業者下架產品並限期改善，並移請所屬衛生局做後續調查，若未改善完成，依法最高可處2億元罰緩。
食品藥物管理科長林冠蓁表示，針對網路販售蔬果近年來都會不定期查驗，近年來蔬果農藥殘留率大約落在20%上下，在網路上購物確實風險較大，只能提醒消費者慎選廠商或多查看網路評價。
林冠蓁說，新冠疫情後很多民眾喜歡直接網路購物生活所需，疫情後網路抽驗不合格率，2021年7.4%、2022年0％、2023年22%、今年截至目前為30%，有逐年增加趨勢，衛生局也會針對不合格買家加強抽驗，每年都會有1到3個，並公布抽驗名單，讓民眾購物上慎選，今年有2次針對非實體店面專案稽查計畫。
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