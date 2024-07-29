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海生館開幕要跨兩大關卡？ 中市府：明年3月前試營運

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊典忠表示，海生館現況殘破不堪，明年5月開幕，還要經過兩大關卡，希望不要再延期。圖／楊典忠提供
台中市議員楊典忠表示，海生館現況殘破不堪，明年5月開幕，還要經過兩大關卡，希望不要再延期。圖／楊典忠提供

台中海洋生態館預計2025年開幕營運，市府5月已點交給委外廠商，市議員楊典忠則質疑，明年初開幕能否順利，有兩個關卡，一是館內外多處生鏽、設備損壞、噴水池荒廢、地磚破損，改善工程估今年底完工，他擔心工程化程度；一是館前道路還在改建。觀旅局表示，裝修進度已達到約40%，朝明年第一季試營運，第二季正式營運為目標。

民進黨議員楊典忠說，2018年底市長盧秀燕上任，就表示海生館2022年啟用，但工程發包流標6次，延宕至2024年4月才完工驗收，整個台中海洋生態館相關工程經費達9億500萬元，是原定工程經費3億5千萬元的2.58倍。

今年5月點交給營運廠商，依約在2025年5月開幕營運，但海生館這6年來工程期間又造成場館內外殘破不堪，鏽蝕嚴重，市府動支第二預備金4569萬元，進行主體設施及周邊環境改善工程等，但楊典忠表示，他常到現場查看，沒有信心市府可優化改善。

另，去年底建設局決標831萬元，進行館前道路整修與北堤路路口改建工程，到現在還未見到主路段施工，館前道路尚未開闢，還有路口改建工程，能否如期如質完成？他希望開幕日期別再拖了。

市府觀旅局指出，台中海洋館第一期主體結構工程2019年5月驗收合格，第二期基本營運設施工程今年4月驗收合格，5月24日依契約規定點交OT廠商進行裝修工程，預計於1年內完成，現OT廠商全力趕辦中，目前裝修進度已達到約40%，朝明年第一季試營運，第二季正式營運為目標。

另有關場館周邊環境年久失修及老化，觀旅局說明，今年度動支第二預備金辦理改善工程，已於今年5月22日開工，預估至7月底止，施工進度約20%，進度順利進行，預計今年11月底前完工，同步與OT廠商裝修進度相互銜接，期望在公私共同努力下，結合地方觀光資源，打造海洋教育與休憩觀光廊帶。

中市觀旅局表示，台中海洋館在市長盧秀燕任內達成第一期主體結構工程2019年5月驗收合格，第二期基本營運設施工程今年4月驗收合格，有關場館周邊環境年久失修及老化，今年5月24日依契約規定點交OT廠商進行裝修工程，預計1年內完成，現OT廠商全力趕辦中。

海洋館 老化 議員

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