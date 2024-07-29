北市傳虐狗棒毆又勒頸 蔣萬安說話了：動保處要主動積極

台北市傳出有飼主疑虐待犬隻，不僅拿棒狂毆，又疑勒頸，不過議員質疑，動保處接獲通報後救援草草了事，一開始沒有救援成功，直到晚上會同員警才將犬隻救出。台北市長蔣萬安今天表示，動保處目前跟他回報，他也要求動保處盡快約談飼主，全面調查。並指示動保處，一定要主動積極，這是市府處理事件最主要的原則。

蔣萬安今天上午出席北市動物之家新建工程動工典禮前受訪，蔣萬安說，這起疑似虐狗案，動保處第一時間接獲通報時的處理，應該要更積極，面對寵物或動物受到虐待事件，有養毛小孩的朋友、市民朋友都非常關注，要求動保處一定要主動積極，這是我們處理事件最主要的原則。