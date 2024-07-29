快訊

與選舉團隊鬧翻！被控未給加班費、勞健保 于美人親上火線回應

「裸體套裝」報巴黎奧運？日NHK女主播穿搭惹議 遭砲轟下流

私立大學生師比常處臨界點 為何科系滿招仍不聘專任師

又傳虐狗疑棒狂毆勒頸 動保處：飼主辯稱咬壞電線在管教

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
動保處長陳英豪今天上午還原救援狀況，陳說，這個案子第一時間動保處就派人過去，但因現場已經沒有人在，後續聯絡到警方，警方會同後才上去遇到主人，順利將犬隻救下來。記者林麗玉／攝影
動保處長陳英豪今天上午還原救援狀況，陳說，這個案子第一時間動保處就派人過去，但因現場已經沒有人在，後續聯絡到警方，警方會同後才上去遇到主人，順利將犬隻救下來。記者林麗玉／攝影

台北市議員柳采葳接獲陳情，有飼主疑似虐待犬隻，不僅拿棒狂毆，又疑勒頸，不過議員質疑，動保處接獲通報後救援草草了事，一開始沒有救援成功，直到晚上會同員警才將犬隻救出。台北市動保處長陳英豪今天表示，被救出的犬隻目前在動物醫院觀察健康，目前狀況很好，已經要求飼主周三說明，初步了解，這名飼主辯稱，是因犬隻咬壞鄰居電線，在做管教的動作。

動保處長陳英豪今天上午也還原救援狀況，陳說，這個案子第一時間動保處就派人過去，但因現場已經沒有人在，後續聯絡到警方，警方會同後才上去遇到主人，順利將犬隻救下來，目前安置在動物醫院治療，目前健康狀況都一切很好。

陳英豪說，這件事後續市府會檢討，包括跟警方之間的協調，後續也會再教育同仁的處理。

至於後續的檢討作為，陳英豪說，他覺得動保救援隊跟警方之間的聯繫，接獲通報的第一時間應該可以互相聯絡，不是救援隊人到了，找不到當事人，也沒有房東的資料，所以未來第一時間會會同警察配合，就不會有時間差。

陳英豪說，預計本周三就會約談飼主，動保處之前也有先打電話了解，初步了解飼主的說法，是因犬隻咬壞鄰居的電線，他在做管教的動作，不過還要釐清是否屬實，不過如虐待屬實，這名飼主已經觸犯動保法，目前已經將犬隻安置於動物醫院，不要跟飼主接觸，會協助找到適合的領養對象。

動物醫院 議員 鄰居

延伸閱讀

又傳虐狗！遭棒狂毆還勒頸 議員批動保處救援草草了事

影／「風」狂！南投老樹連根拔起 電線被吹斷打中騎士摔車

特殊寵物掀棄養潮 桃市動保處收容量暴增開放民眾認養

樹林傳犬隻受虐…牠遭膠帶封嘴、傷口爛到見骨 新北動保查施虐者

相關新聞

北市傳虐狗棒毆又勒頸 蔣萬安說話了：動保處要主動積極

台北市傳出有飼主疑虐待犬隻，不僅拿棒狂毆，又疑勒頸，不過議員質疑，動保處接獲通報後救援草草了事，一開始沒有救援成功，直到...

又傳虐狗疑棒狂毆勒頸 動保處：飼主辯稱咬壞電線在管教

台北市議員柳采葳接獲陳情，有飼主疑似虐待犬隻，不僅拿棒狂毆，又疑勒頸，不過議員質疑，動保處接獲通報後救援草草了事，一開始...

又傳虐狗！遭棒狂毆還勒頸 議員批動保處救援草草了事

台北市議員柳采葳接獲陳情，上周二有熱心網友拍下有狗狗被虐待畫面，還告知地點位置，貼上社群，儘管救援隊員到狗狗被虐地點，卻因住家上不去，也沒協同警方處理，質疑動物救援草草了事，一開始沒有救援成功。

民權、建國路口事故 仍列北市前十

台北市交通局曾委由台智光在民權東、建國北路口執行「事故多發路段預警顯示實證計畫」，導入5組組具分析區域熱點及動態，試辦計...

新北捷運虧損 運量僅達標一半

審計報告揭露新北捷運公司營運的新北環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌去年1至8月底，實際客運量925萬人次，僅達預計客運量175...

安坑輕軌機廠試辦站點並加班車 反映熱烈將延至8月底

新北捷運安坑輕軌去年通車，吸引不少民眾搭乘，該線機廠也於7月起試辦開放上車，方便雙城地區民眾有更多搭乘選擇。新北捷運局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。