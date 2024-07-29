又傳虐狗疑棒狂毆勒頸 動保處：飼主辯稱咬壞電線在管教

台北市議員柳采葳接獲陳情，有飼主疑似虐待犬隻，不僅拿棒狂毆，又疑勒頸，不過議員質疑，動保處接獲通報後救援草草了事，一開始沒有救援成功，直到晚上會同員警才將犬隻救出。台北市動保處長陳英豪今天表示，被救出的犬隻目前在動物醫院觀察健康，目前狀況很好，已經要求飼主周三說明，初步了解，這名飼主辯稱，是因犬隻咬壞鄰居電線，在做管教的動作。

動保處長陳英豪今天上午也還原救援狀況，陳說，這個案子第一時間動保處就派人過去，但因現場已經沒有人在，後續聯絡到警方，警方會同後才上去遇到主人，順利將犬隻救下來，目前安置在動物醫院治療，目前健康狀況都一切很好。

陳英豪說，這件事後續市府會檢討，包括跟警方之間的協調，後續也會再教育同仁的處理。

至於後續的檢討作為，陳英豪說，他覺得動保救援隊跟警方之間的聯繫，接獲通報的第一時間應該可以互相聯絡，不是救援隊人到了，找不到當事人，也沒有房東的資料，所以未來第一時間會會同警察配合，就不會有時間差。

陳英豪說，預計本周三就會約談飼主，動保處之前也有先打電話了解，初步了解飼主的說法，是因犬隻咬壞鄰居的電線，他在做管教的動作，不過還要釐清是否屬實，不過如虐待屬實，這名飼主已經觸犯動保法，目前已經將犬隻安置於動物醫院，不要跟飼主接觸，會協助找到適合的領養對象。