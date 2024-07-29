又傳虐狗！遭棒狂毆還勒頸 議員批動保處救援草草了事

台北市議員柳采葳接獲陳情，上周三有熱心網友拍下有狗狗被虐待畫面，還告知地點位置，貼上社群，儘管救援隊員到狗狗被虐地點，卻因住家上不去，也沒協同警方處理，質疑動物救援草草了事，一開始沒有救援成功。

當天直到晚上，議員柳采葳接到求救，請動保處立刻會同警方前往受虐地點，她的辦公室主任也趕到現場，晚上10點才終於救出狗狗，當時飼主還想狡辯，只是因為狗狗玩他的毛巾他才會生氣，還說平常對狗狗都很好，不過議員辦公室主任當場要求動保處不能再讓狗狗回到恐怖飼主身邊，也將狗狗進行安置並且健康檢查。

議員柳采葳質疑，動保處長和處理該案的救援隊員真的有心在「動保」上嗎？真的極為諷刺，動保處長無心動保！

議員還原整個求救過程，當時第一位處理的議員是親自致電給動保處長，但從下午到晚上消極處理，救援隊員更扯了，晚上在現場直接跟員警抱怨「我都回家了，又被叫來」，原來這就是動保處對於救援寵物的態度嗎？冷血至極。

柳采葳說，北市動保處缺失在於熱心網友一開始就有提供影片，明知飼主已有嚴重暴力且可能情緒失控狀況，卻沒有協同轄區員警，隻身到現場，施虐者不開門，救援隊員也難有作為，因此沒把狗狗救出來，救援隊就回去了，顯然一開始就便宜行事。

柳說，她晚上到動物醫院看狗狗的時候，問救援隊長為什麼下午沒有救出來，對方冷回「可能有警察有差吧」，柳質疑，那一開始就應該要找員警協助，更何況影片上都明顯看到施虐者有多暴力，如果在這下午到晚上之間狗狗被虐死呢？

至於目前犬隻的狀況，柳說，狗狗叫「阿仔」是母犬，體重16.7，體溫正常，沒什麼外傷、皮膚問題，也沒看到跳蚤耳朵牙齒都滿乾淨的，應該年紀滿小，可能1-2歲，接下來會幫阿仔找個溫暖的家。非常謝謝乃伃和熱心網友，如果不是你們，可能阿仔今天沒辦法這麼活潑可愛跑來跑去了。

柳也要求市長蔣萬安，她表示，現行動保處同仁必須進行再教育，以及針對現行制度缺失立即檢討改善，真正落實寵愛動物，友愛動物，否則憾事只會不斷發生。