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民權、建國路口事故 仍列北市前十
台北市交通局曾委由台智光在民權東、建國北路口執行「事故多發路段預警顯示實證計畫」，導入5組組具分析區域熱點及動態，試辦計畫結束後，該路口事故數仍是北市前十大，遭質疑「試辦做了什麼？」交工處回應，因偵測事故前後行為資料不易蒐集，未達預期目標。台智光昨電話無人接聽，未得知回應。
台北市議員耿葳表示，交通局為提高易肇事路段行車安全推動實驗計畫專案，交工處對外徵件，提案業者為台灣智慧光網（台智光），在民權東路與建國北路口導入5組組具偵測分析。
組具主要分析區域熱點、事故軌跡與異常偵測、自動監控與回報影像辨識等，透過掌握影像辨識加上AI，推估模型與數據分析整體效益，利用智慧科技提供管理單位或用路人即時告警，也掌握駕駛行為，作為事故防治與協助管理單位擬定改善策略。
民代質疑，民權、建國路口2019年至2022年交通事故數居高不下，2019年發生124件在北市事故路口排名第8；2020年118件排名第9、2021年108件排名第8、2022年累計發生137件排名第4高，質疑台智光試辦計畫成效不彰。
交通局交工處回應，該計畫是2020年7月透過「北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫」機制，由台北智慧城市專案辦公室（TPMO）為平台，業者採無償制，與台智光簽訂「事故多發路段預警顯示實證計畫」合作契約。該計畫是偵測事件發生前後的行為現象，資料不易蒐集完整，難達成預期目標，業者表達沒繼續試辦意願，計畫已終止。
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