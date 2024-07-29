新北捷運虧損 運量僅達標一半

審計報告揭露新北捷運公司營運的新北環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌去年1至8月底，實際客運量925萬人次，僅達預計客運量1751萬人次的52.83%，致營運虧損1億6521萬餘元，票箱收入不如預期，也影響自償性債務清償進度。民代憂，403強震導致新北環狀線受災，板新站至橋和站仍不通，衝擊運量及收入，光免費接駁公車每月就要1500萬，今年環狀線營收勢必更慘澹。

新北捷運公司回應，尊重審計部的報告內容，正透過優化轉乘接駁、尖峰班距加密及1200定期票等措施提升運量，淡海、安坑及環狀線去年9月至12月運量，與同年1至8月相比，提升17%，持續整合空間與資源，衝高業外收入，組織與人力資源有效利用節流，去年決算數盈餘逾1.3億元，正逐步彌補虧損。

捷運公司提到，安坑輕軌去年2月開通、隔月開始收費，環狀線去年5月才歸屬新北捷營運。另，環狀線接駁公車預估1年花費1500萬，將由市府災損金支應，提供服務至全線通車為止。

新北捷運局表示，捷運自償性償務未償餘額均在市府公債委員會核定舉借額度內，也對場站開發積極招商，可挹注自償性收益。

成大交通管理科學系系主任鄭永祥說，新北環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌屬整體捷運路網末端及外環系統，與其他路線交集少，初期需要多些時間醞釀及培養運量，建議在重要節點辦活動刺激運量，串聯周邊商家、學校，長期作法是強化場站周邊開發，引進人潮以補票箱收入不足。

「短期間虧損是可預見的。」立委廖先翔指出，環狀線只完成第一期，待路網更完整，運量勢必有跳躍式成長。安坑及淡海輕軌不是設在人口稠密區，以TOD（大眾運輸導向型發展）方式帶動城市發展往外擴張，也為北市交通負荷減壓。新北市議員張嘉玲說，環狀線災損，讓經營雪上加霜，工程進度應公開透明，才能挽回民眾信心。