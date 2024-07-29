快訊

奧運羽球／直落2退墨西哥對手 周天成3度征戰開紅盤

奧運籃球／杜蘭特回歸三分球5投俱中 率美國26分血洗塞爾維亞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北捷運虧損 運量僅達標一半

聯合報／ 記者李成蔭葉德正王慧瑛／新北報導
新北環狀線在403強震受創，板新站至橋和站仍不通，在恢復全線通車前，板橋站至中和站間的免費接駁車會持續。記者王慧瑛／攝影
新北環狀線在403強震受創，板新站至橋和站仍不通，在恢復全線通車前，板橋站至中和站間的免費接駁車會持續。記者王慧瑛／攝影

審計報告揭露新北捷運公司營運的新北環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌去年1至8月底，實際客運量925萬人次，僅達預計客運量1751萬人次的52.83%，致營運虧損1億6521萬餘元，票箱收入不如預期，也影響自償性債務清償進度。民代憂，403強震導致新北環狀線受災，板新站至橋和站仍不通，衝擊運量及收入，光免費接駁公車每月就要1500萬，今年環狀線營收勢必更慘澹。

新北捷運公司回應，尊重審計部的報告內容，正透過優化轉乘接駁、尖峰班距加密及1200定期票等措施提升運量，淡海、安坑及環狀線去年9月至12月運量，與同年1至8月相比，提升17%，持續整合空間與資源，衝高業外收入，組織與人力資源有效利用節流，去年決算數盈餘逾1.3億元，正逐步彌補虧損。

捷運公司提到，安坑輕軌去年2月開通、隔月開始收費，環狀線去年5月才歸屬新北捷營運。另，環狀線接駁公車預估1年花費1500萬，將由市府災損金支應，提供服務至全線通車為止。

新北捷運局表示，捷運自償性償務未償餘額均在市府公債委員會核定舉借額度內，也對場站開發積極招商，可挹注自償性收益。

成大交通管理科學系系主任鄭永祥說，新北環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌屬整體捷運路網末端及外環系統，與其他路線交集少，初期需要多些時間醞釀及培養運量，建議在重要節點辦活動刺激運量，串聯周邊商家、學校，長期作法是強化場站周邊開發，引進人潮以補票箱收入不足。

「短期間虧損是可預見的。」立委廖先翔指出，環狀線只完成第一期，待路網更完整，運量勢必有跳躍式成長。安坑及淡海輕軌不是設在人口稠密區，以TOD（大眾運輸導向型發展）方式帶動城市發展往外擴張，也為北市交通負荷減壓。新北市議員張嘉玲說，環狀線災損，讓經營雪上加霜，工程進度應公開透明，才能挽回民眾信心。

安坑輕軌 新北捷運 環狀線

延伸閱讀

新北33歲男遊客澎湖夢幻沙灘遭浪捲走 救上岸仍宣告不治

國小開38招、大學畢業即可仍找嘸人 代理代課教師荒恐再現

新北4遊客澎湖夢幻沙灘戲水 1男遭海浪捲走警消搜救中

安坑輕軌機廠試辦站點並加班車 反映熱烈將延至8月底

相關新聞

新北捷運虧損 運量僅達標一半

審計報告揭露新北捷運公司營運的新北環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌去年1至8月底，實際客運量925萬人次，僅達預計客運量175...

民權、建國路口事故 仍列北市前十

台北市交通局曾委由台智光在民權東、建國北路口執行「事故多發路段預警顯示實證計畫」，導入5組組具分析區域熱點及動態，試辦計...

安坑輕軌機廠試辦站點並加班車 反映熱烈將延至8月底

新北捷運安坑輕軌去年通車，吸引不少民眾搭乘，該線機廠也於7月起試辦開放上車，方便雙城地區民眾有更多搭乘選擇。新北捷運局表...

暑假去哪玩？親近農村、玩水消暑都免費 幫爸媽省荷包

正值暑假，新北市政府農業局結合7個農村再生社區推出一系列活動供民眾參與，主打各式各樣DIY體驗及當地觀光導覽，透過「親手...

台北動物園停車玩整天花費恐破千元？ 家長反應兩極

台北市立動物園扮演「準國家動物園」的角色，每年吸引大批國內外遊客，今年上半年已超過百萬人次入園。有家長反映，門票、吃飯、...

淡水忠寮社區創「逗陣寮」品牌 老文化走出新創生

新北淡水中寮社區近年在農村再生計畫領域拚出一片天，地方凝聚力強，合力將忠寮打造成「宜居康養」的聚落，社區自創「逗陣寮」品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。