安坑輕軌機廠試辦站點並加班車 反映熱烈將延至8月底
新北捷運安坑輕軌去年通車，吸引不少民眾搭乘，該線機廠也於7月起試辦開放上車，方便雙城地區民眾有更多搭乘選擇。新北捷運局表示，開辦以來反映熱烈，因此將活動延長至8月30日，除回饋社區，未來也持續觀察社區長期使用成效。
捷運局指出，安坑輕軌自7月1日起試辦於平日上午在機廠登車平台發出2班上午尖峰加班車，開放供民眾上車搭乘以來，地方反映熱烈，因此與新北捷運公司決定先將原試辦活動延長至8月30日，以呼應機廠周邊社區便利搭乘輕軌需求，不排除評估再延長。
捷運局長李政安說，登車平台在今年7月1日試辦平日上午6時28分與7時16分發車往K9十四張站，並放置移動式刷卡機供旅客使用電子票證搭乘，經檢視平均每班車平均約有20至30人次上車，因此將活動延長到8月30日，其餘試辦內容均與先前公告相同，以回饋社區支持並持續觀察社區長期使用成效。
李政安提醒，登車平台處不販售單程票，也無其他儲值服務；票價部分視同於K1雙城站上車，即從登車平台到K1雙城站間不納入營業里程計費。
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