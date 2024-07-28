北市這路口試辦交通肇事預警計畫7年 10大事故路口仍榜上有名

為改善易肇事路段事故發生，有議員耿葳發現，台北市交通局2016至去年，由台智光進行民權東路、建國北路口的事故多發預警顯示實證計畫，導入5組具進行區域熱點分析，但試辦7年、去年底結束，這個路口的事故件數仍是北市前十大、榜上有名，議員質疑「不知試辦做了什麼？」交工處回應，因偵測事件前後的行為現象資料不易蒐集，僅能偵測事件通報處理，無法預判偵測，故未達預期目標。

北市議員耿葳調閱資料發現，台北市交通局為提高易肇事路段的路口安全，在2016至2023年推動實驗計畫專案，由交工處透過對外徵件媒合提案業者台灣智慧光網（台智光），在民權東路與建國路口導入5組具。

耿葳說，這5組具根據資料主要是進行區域熱點分析、事故軌跡與異常偵測、24小時數據蒐集、自動監控與回報機制的影像辨識系統，試辦經驗掌握影像辨識AI數據推估模型與數據分析整體效益，並利用智慧科技提供管理單位或該路段用路人即時告警資訊，同時將事故軌跡數據進行分析，了解駕駛行為作為事故防治與協助管理單位擬定改善策略之參考，以提高用路安全、並降低交通事故發生。

不過令議員質疑的是，這個計畫試辦7年，民權、建國路口2019年至2022年的交通事故數，2019年高達124件、北市事故路口排名第8高；2020年118件排名第9高、2021年108件排名第8高、2022年更攀升至137件排名第4高。

耿葳質疑，台智光不知試辦計畫是在做甚麼？除交通局免費提供場域測試外，試辦長達7年，交通事故似乎沒改善，還讓台智光取得大量的數據報告，置疑台智光爭議事件多，北市政風處也應調查。

北市交通局交工處回應，交工處是在2020年7月透過「北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫」機制（業者採無償制），由台北智慧城市專案辦公室（TPMO）為平台，於同年8月31日與台智光簽訂「事故多發路段預警顯示實證計畫」合作契約。

交工處表示，因偵測事件發生前後之行為現象資料不易蒐集完整，而僅能偵測交通事件發生後及通報處理，尚無法完成事故前之預判偵測，故未能達成預期目標，且業者也表示無繼續試辦的意願；已經在2021年7月22日結束試辦。