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暑假去哪玩？親近農村、玩水消暑都免費 幫爸媽省荷包

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
八里港灣嘉年華節目多元，包含觀光工廠DIY、兒童戲水、小小波麗士、海巡員換裝，及由麗寶集團贊助的兒童超跑等多項體驗。圖／新北市經發局提供
八里港灣嘉年華節目多元，包含觀光工廠DIY、兒童戲水、小小波麗士、海巡員換裝，及由麗寶集團贊助的兒童超跑等多項體驗。圖／新北市經發局提供

正值暑假，新北市政府農業局結合7個農村再生社區推出一系列活動供民眾參與，主打各式各樣DIY體驗及當地觀光導覽，透過「親手做」的食農教育及生態導覽，帶領孩子發展耕食技能，也親近當地文化，享受農村獨特魅力與美景。

石碇區因森林覆蓋率高達85%，擁有豐富的景觀資源及生物多樣性，當地烏塗社區特別設計2種步道遊程供民眾選擇，分別為「烏塗親山青體驗」及「烏塗四份子雙線趣」。烏塗親山青體驗遊程讓民眾沿著烏塗溪左岸步行，因步道平緩可以觀魚親水，沿線亦可一睹大板根樹、石頭屋等奇景，更有手工包製作及薯榔植物染DIY體驗，相當適合親子遊玩；烏塗四份子雙線趣旅程中四份子古道因屬原始山林步道，步道兩側植物茂盛，途中可欣賞古井潭、烏塗窟等更能感受其百年歷史，社區也結合當地商家「石碇許家麵線」推行食農教育，讓民眾體驗古法手工麵線的製作並品嘗流水麵線。

另，平溪區紫東社區辦理生態復育導覽活動及製作水苔球的DIY體驗；平溪區龍安社區辦理淨山活動及平安符DIY體驗；石門區嵩山社區帶領民眾體驗農事並製作米苔目及草仔粿。三芝區三和社區辦一日三芝小旅行，能了解在地運河文化，品嘗當地洛神花風味餐；淡水區忠寮社區辦探索獨角仙；淡水區樹興社區主打環境導覽及各項DIY體驗，提供蒔茶籽油風味餐，更多農遊資訊可至「新北市農業局－稼日蒔光」臉書粉專掌握最新消息。

新北市農業局代理局長諶錫輝說，新北市擁有豐富的生態環境，獨特的人文美景及自然景觀待民眾探索，目前有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展。

炎炎夏日玩水最過癮，經發局主辦2024新北八里港灣「FUN假趣·探秘海巡」嘉年華，昨在台北港海巡基地登場，活動今天還有一天。

經發局長何怡明表示，港灣嘉年華在疫情前首次推出即獲好評，今年一開放線上報名隨即秒殺，現場仍保留入場名額，歡迎市民到現場報名。

何指出，八里區擁有特殊港灣風景及多元的休憩景點、特色產業及文化，是國內最佳觀光熱點之一。八里港灣嘉年華活動今年邀海洋委員會海巡署艦隊分署、台灣港務股份有限公司基隆港務分公司共同規畫許多亮點，吸引千人同樂。此外，市府與港務公司更攜手招商，引進國際級的亞果遊艇，將港灣區域打造成為兼具海洋遊憩及商業觀光的國際級遊艇碼頭區，讓八里區搖身一變成觀光休憩、休閒體驗與親子享樂的最佳去處。

新北石碇烏塗社區社區結合當地商家「石碇許家麵線」推行食農教育，讓民眾體驗古法手工麵線的製作過程。圖／新北市農業局提供
新北石碇烏塗社區社區結合當地商家「石碇許家麵線」推行食農教育，讓民眾體驗古法手工麵線的製作過程。圖／新北市農業局提供
八里港灣嘉年華昨天登場，吸引親子同樂消暑，今天還有一天。圖／新北市經發局提供
八里港灣嘉年華昨天登場，吸引親子同樂消暑，今天還有一天。圖／新北市經發局提供
新北淡水忠寮社區推出獨角仙生態探索體驗。圖／新北市農業局提供
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DIY 八里

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