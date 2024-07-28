新北軌道營運虧損 環狀線強震受災今年數字恐怕更不樂觀

審計報告揭露新北捷運公司營運的新北環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌到去年8月底，實際客運量925萬人次，僅達預計客運量1751萬人次的52.83%，致營運虧損1億6521萬餘元，票箱收入不如預期，也影響自償性債務清償進度。民代要求捷運公司及市府正視營運虧損原因，也認為提升運量需要多些時間培養。另，403強震導致新北環狀線受災，板新站至橋和站仍不通，衝擊環狀線運量及收入，光免費接駁公車每月就要燒上千萬，今年環狀線營收勢必更慘澹。

新北捷運公司表示，對審計部報告內容表示尊重，透過優化轉乘接駁、尖峰班距加密及1200定期票等措施，淡海、安坑及環狀線112年9月起至12月運量，與去年8月相比，提升超過17%，也整合3條路線空間與資源，讓業外收入達預期目標，加上組織與人力資源有效利用等節流措施，去年決算數盈餘逾1.3億元，將逐步彌補過去虧損數。業外收入包括場站廣告租賃、空間租賃、站外廣告租賃、墩柱廣告、停車場業務收入，其他商業空間租賃收入等。

捷運公司提到，安坑輕軌是去年2月開通、3月開始收費，環狀線是去年5月才歸屬新北捷運營運。另，有關環狀線接駁公車預估1年可能要花費1500萬，捷運公司說明，接駁公車由市府災損金支應，會持續提供服務至全線恢復通車為止。

捷運公司統計，112年度均運量為7萬8164人次，其中環狀線5萬9726人次、淡海輕軌1萬3218人次、安坑輕軌5220人次。

審計報告也指出，檢視新北市軌道建設自償性財源籌措及已通車捷運的營運管理情形，包含已通車的新北環狀線第一期、淡海輕軌（藍海線第一期、綠山線）及安坑輕軌，及興辦中5項軌道建設（萬大中和樹林線第一期及第二期，三鶯線、環狀線第二期（北、南環）、新蘆線），截至 112年8月底止，自償性債務未償餘額累計657.26億元。

成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥說，新北環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌屬於整體捷運路網的末端及外環系統，與其他路線交集較少，初期路網服務仍需要多些時間醞釀及培養運量，短期建議可在一些重要節點辦活動刺激運量，串聯周邊商家、學校，長期作法是強化場站周邊開發，引進人潮以補票箱收入不足。