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台北動物園停車玩整天花費恐破千元？ 家長反應兩極

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園扮演「準國家動物園」的角色，每年吸引大批國內外遊客，今年上半年已超過百萬人次入園。記者林佳彣／攝影
台北市立動物園扮演「準國家動物園」的角色，每年吸引大批國內外遊客，今年上半年已超過百萬人次入園。記者林佳彣／攝影

台北市立動物園扮演「準國家動物園」的角色，每年吸引大批國內外遊客，今年上半年已超過百萬人次入園。有家長反映，門票、吃飯、紀念品和停車費，全家得花上千元，直呼負擔有點沈重，議員建議經營停車場的北捷可研議園內消費抵停車費。北捷回應，周邊另有費用較為低廉的停車場，民眾可提前規畫出門時間，多加利用。

動物園入園人次受天氣、節慶、連假、寒暑假與校外教學、學生期中與期末考、學測、休園等因素有關，園方統計上半年每月日平均，1月7224人次、2月1萬1490人次、3月9479人次、4月8265人次、5月3947人次、6月9640人次；周間日均2500至5000人次不等，周末若好天氣，單日會超過上萬人次。

議員游淑慧說，家有嬰幼兒的家庭出遊需帶推車、媽媽包等物，開車仍是較方便選擇，最容易到達園區的是河川地停車場及動物園站地下停車場，假日每小時均60元。有民眾反映，家長帶小孩最少在園區停留6小時，停車費360元，加上門票、用餐、購買紀念品等，小家庭花費就可能上千元，負擔有點沉重。

桃園陳小姐一家5口開車到動物園，他們說，頂多待4小時，停車費和門票在800元內可接受，若再搭遊園列車、逛教育中心等付費項目與用餐，全家花費就會超過1000元。不過，有些農場門票每人要價290元，動物園整體花費相較便宜，也坦言公園免費、但沒動物看，似乎沒有比動物園更便宜的地方。

新北林先生和妻子，昨天第一次帶孫子來走走，他們認為動物園是教育場所，每小時停車費60元，加上其他花費，直呼「太貴了」。北市楊先生直言，降低停車費是強人所難，若沒收費上限，可折抵當次或下次消費，他會樂意再來。

游淑慧說，動物園、貓纜是親子一日遊熱門地點，盼園方與北捷研議，是否能如百貨公司，將園區消費折抵部分停車費，或設當日最高停車費，降低民眾負擔。動物園回應，因停車場管理單位為台北捷運公司，園方尊重北捷意願。

北捷說，動物園周邊停車場如遇連續假期且適逢天氣良好，常是客滿；停車費用依市場機制調整，目前假日仍供不應求，暫無調整計畫，周邊另有捷運木柵機廠停車場，費率較為低廉，民眾可提前規劃出門時間多加利用；鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸工具。

動物園周邊5處停車場，北捷經營包含河川地停車場、動物園站地下停車場，步行不到5分鐘可抵園區、假日每小時收費60元，捷運木柵機廠停車場每次120元、須步行10分鐘，木柵站轉乘停車場每小時20元、可搭至捷運動物園站，另有萬興國小地下停車場、北市停管處管理的新光路2段路邊停車格。

捷運木柵機廠停車場每次收費120元，步行10分鐘即可抵達台北市立動物園。記者林佳彣／攝影
捷運木柵機廠停車場每次收費120元，步行10分鐘即可抵達台北市立動物園。記者林佳彣／攝影
台北市立動物園周邊停車場每到假日供不應求，停車費每小時60元。記者林佳彣／攝影
台北市立動物園周邊停車場每到假日供不應求，停車費每小時60元。記者林佳彣／攝影
國內外遊客來到台北市立動物園，會來紀念品店逛逛、購買。記者林佳彣／攝影
國內外遊客來到台北市立動物園，會來紀念品店逛逛、購買。記者林佳彣／攝影
台北市立動物園周邊現有5處停車場，此為距離園區步行5分鐘即可到達的河川地停車場。記者林佳彣／攝影
台北市立動物園周邊現有5處停車場，此為距離園區步行5分鐘即可到達的河川地停車場。記者林佳彣／攝影
台北市立動物園入園人次受天氣、節慶、連假、寒暑假與校外教學、學生期中與期末考、學測、休園等因素有關，今年上半年已超過上百萬人次。記者林佳彣／攝影
台北市立動物園入園人次受天氣、節慶、連假、寒暑假與校外教學、學生期中與期末考、學測、休園等因素有關，今年上半年已超過上百萬人次。記者林佳彣／攝影

停車場 停車費 動物園

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