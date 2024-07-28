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淡水忠寮社區創「逗陣寮」品牌 老文化走出新創生

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
忠寮社區總幹事李鎮榮（右二）有電子業背景，退休後全心投入社區農村再生事務，是社區的靈魂人物之一。圖／新北市社會局提供
忠寮社區總幹事李鎮榮（右二）有電子業背景，退休後全心投入社區農村再生事務，是社區的靈魂人物之一。圖／新北市社會局提供

新北淡水中寮社區近年在農村再生計畫領域拚出一片天，地方凝聚力強，合力將忠寮打造成「宜居康養」的聚落，社區自創「逗陣寮」品牌，行銷當地蔬菜，當地人口僅1130人，年長者占25％，卻不會暮氣沉沉，充滿共融活力。

新北市社會局推薦忠寮社區參加今年中央衛福部金卓越社區選拔，社會局長李美珍近日陪衛福部官員、選拔委員等一行人走訪社區，感到忠寮社區的獨特魅力。

忠寮位於大屯山下，有公司田溪流經，溪水清澈，魚蝦群戲，生態豐富，忠寮社區理事長李萬得說，忠寮社區面積有3.3平方公里，當地地靈人傑，曾孕育出4位舉人、8位秀才，近代出過鎮長李文德，學者李乾朗、詩人李魁賢等人，也都是忠寮社區出身。

總幹事李鎮榮表示，隨著青年外流，社區日益老化，目前總人口1130人，其中年長者占25％，他十多年前從電子業退休後，對社區事務為重心，也懷抱願景，希望能透過農村再生計畫，擦亮忠寮社區的光。

李鎮榮推動再生計畫時，因為有電子業相關背景，搭上政府的綠能政策，在農村水保署輔導下，利用老屋頂架設太陽能板，一年公民電廠可發電300KW，供給其中三分之一的電給村民使用，還能回饋5％電力給社區。也利用魚菜共生，進行生態保育與復育，社區生態非常豐富，溪中有「狗甘魚」（小鯔鰕虎），每年7、8月更是獨角仙季，吸引許多外地學生探訪。

「我是受鄉土的感召而蹲下來！」杜守正是淡水區水源國小退休教師，目前投入社區教育和導覽任務，他著有「把孩子種回來」一書，希望孩子認同這片土地。他表示，忠寮社區有豐富的人文底蘊，每年國際詩歌節，吸引外國詩人到此一遊，將作品寫在陶板上，蔚為一條「忠寮詩路」，詩人李魁賢扮演幕後推手。杜守正形容，希望孩子像狗甘魚洄流，就像在地桂花樹散發生命的清香。

社會局長李美珍對社區的活力與願景印象深刻，她說，市府及區公所積極輔導忠寮社區，陸續成立銀髮俱樂部、婦女成長班、北管班、兒少小學堂等，也召喚青年返鄉，讓青銀共居、老少共融，社區自創「逗陣寮」品牌，行銷當地蔬菜，還發揮巧思用地瓜葉取代抹茶，製作南瓜蛋糕等，透過集體參與，讓草根力量愈來愈強大，也產生共鳴。

新北淡水忠寮社區銀髮俱樂部每周舉辦一次共餐，凝聚向心力，也鼓勵長輩走出家門。圖／新北市社會局提供
新北淡水忠寮社區銀髮俱樂部每周舉辦一次共餐，凝聚向心力，也鼓勵長輩走出家門。圖／新北市社會局提供
新北淡水忠寮社區每年舉辦國際詩歌節，吸引外國詩人相聚一堂，將作品寫在陶板上，打造一條「忠寮詩路」。圖／忠寮社區提供
新北淡水忠寮社區每年舉辦國際詩歌節，吸引外國詩人相聚一堂，將作品寫在陶板上，打造一條「忠寮詩路」。圖／忠寮社區提供
新北淡水忠寮社區市民農園的水天一色景致，倒影在晨曦中有朦朧之美。圖／杜守正提供
新北淡水忠寮社區市民農園的水天一色景致，倒影在晨曦中有朦朧之美。圖／杜守正提供

淡水 詩人

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