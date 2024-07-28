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李四川種花草悟人生 與蔣萬安分享上善若水、曝最難一關

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
臉書就成了李四川分享這些看似平凡生活點滴的平台，過去他就曾將自己種的絲瓜貼上臉書，引發網友狂讚留言。記者林麗玉／攝影
臉書就成了李四川分享這些看似平凡生活點滴的平台，過去他就曾將自己種的絲瓜貼上臉書，引發網友狂讚留言。記者林麗玉／攝影

台北市副市長李四川擔任過北北高3直轄市副市長，有「最強鐵鎚」封號，這次接受本報「名人思生活」專訪，談市政之餘的閒暇生活，日常生活中的李四川鐵漢柔情，不僅是好丈夫、好爸爸，更是愛花草人士。他修身養性秘密基地是自家露台，儘管僅兩、三坪大，卻富含對人生的體悟及生命哲學。

「大地有多柔軟，萬物都是大地生長出來的」，李四川引用老子的「上善若水」 ，作為自己及分享給市長蔣萬安的處事哲學。李說，他也常常跟市長蔣萬安分享，若遇市政難題，就想想「上善若水」境界「小成淵，大成海，順著走就好。」

「每天有白頭翁叫我起床」，李四川每天起床第一件事，就是去看看花草，跟「鳥朋友們」打招呼，自家露台常常飛來斑鳩，看李臥室門一打開就飛來，甚至還有喜鵲來「報喜」，讓李四川時常有驚喜。

臉書就成了李四川分享這些看似平凡生活點滴的平台，過去他就曾將自己種的絲瓜貼上臉書，引發網友狂讚留言，李說，之所以種絲瓜是因有人送了絲瓜苗種，不過栽種過程樂趣無窮，也讓李四川驚嘆「我看到生物的生生不息」。

40多年的公務員生涯，李四川直言「自己大風大浪都遇過了」，細數當年921大地震，台北市東興大樓倒塌，李四川正是北市工務局副總工程司，每天忙救災；太陽花事件，史上第一次行政院被占領，李四川當時是行政院秘書長，短短當了23天辦公室就被占；還有高雄氣爆，李四川也時任行政院秘書長，李四川不禁感嘆「還有什麼事情比這些更大？難關難過，但都會過去。」

「納莉風災時，真的很慘很慘，凌晨還在市府大樓抽水抽到凌晨4點」，李四川回想自己公務生涯最難過的一關，他說，是前總統馬英九當台北市長時的納莉風災，不過現在回過頭來看，他還能開玩笑說，當時他忙到凌晨，還被警察攔檢問有無酒駕，他忙到無力，回答「怎麼沒有喝...喝了很多水。」

也正因為見過人生大風大浪，李四川的人生體悟，最能自得其樂的不是「大功大勞」，而是種花種草的「恬靜平淡」。採訪這一天，李四川也與記者分享現在自家露台正盛開的九重葛，李四川眼神滿滿得意，因為只是從建國花市花350元買來的3盆花，現在卻是滿室繽紛。

之前有海砂屋社區想都更，有其他人不同意，住戶喊著「李四川救救我們」；大直基泰案民宅倒塌，有住戶說「李副來了就比較沒有問題；更有一次李四川回高雄，高鐵站買咖啡店員堅持不收錢，李四川想對方賺錢辛苦不能不付，店員卻說有額度，且「每次騎車看到道路就會想到韓市長、李四川」，堅持請客。

「不爭是一種智慧，也是一種慈悲，放過自己，也放過別人」，李四川的種花草哲學，也應證在他的人生哲理上，他說，他種花草都是不刻意，整理時也都只有拔雜草，「就讓它自己發展 生長」。至於人生價值，他眼神充滿感性地說，如同慈濟證嚴上人說過的，「人生不外乎就是讓人看到你，覺得安心，發生事情會想到你、成為別人需要的人，那就夠了。」

也正因為見過人生大風大浪，李四川的人生體悟，最能自得其樂的不是「大功大勞」，而是種花種草的「恬靜平淡」。記者林麗玉／攝影
也正因為見過人生大風大浪，李四川的人生體悟，最能自得其樂的不是「大功大勞」，而是種花種草的「恬靜平淡」。記者林麗玉／攝影
「不爭是一種智慧，也是一種慈悲，放過自己，也放過別人」，李四川的種花草哲學，也應證在他的人生哲理上。記者林麗玉／攝影
「不爭是一種智慧，也是一種慈悲，放過自己，也放過別人」，李四川的種花草哲學，也應證在他的人生哲理上。記者林麗玉／攝影

人生 李四川

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