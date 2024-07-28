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人物開箱／動物標本師詹德川 幫市民留童年回憶

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市立動物園標本師詹德川盼將對動物的熱情，一棒接一棒傳承下去。記者黃義書／攝影
台北市立動物園標本師詹德川盼將對動物的熱情，一棒接一棒傳承下去。記者黃義書／攝影

北市立動物園目前唯一的標本師詹德川以敏銳觀察力，讓他的標本栩栩如生，外界給他「標本達人」封號，但他自嘲自己是動物園殯儀館長，謙稱「我沒這麼厲害」，但人生觀已受作標本影響，「對生死看很淡」。

詹德川是圓山動物園時期目前還在職的3位元老之一，他出生新竹新埔鄉，從小家裡窮，有4個兄弟、2個姊姊，從高中電工科畢業後，沒成為工程師，先是跟母親做自助餐，退伍後當起業務員，誤打誤撞下，跟隨哥哥踏入動物園。

早年圓山動物園僅10多名員工，詹德川說，自己當時可是「特工隊」，什麼工作都要會做，到木柵動物園後，因員工人數變多，大家各有專職，不過他仍使命必達；還娶現在擔任動物園副園長的妻子，他滿臉甜蜜地說「我們真的是前無古人、後無來者，在動物園辦桌結婚的夫妻。」

詹德川原本只是協助標本師林文龍，卻在林文龍要離職的前一個月，接下這艱難工作，除了林文龍身為師父的交接指導，只要包括台博館、科博館，奇美博物館、故宮等有雕塑、標本課程，他一定抽空去學。

聊起自己做的第一隻領角鴞標本，詹德川笑說，簡直「慘不忍睹」，第一次獨力做標本，除貓頭鷹不好做，一開始也不知道怎麼固定、毛也沒有先吹乾，結果作品出來，同事都說「這隻領角鴞好像掉到水裡爬起來，又餓了好幾天」，連自己都覺得好笑。

經過多年來的學習，詹德川已成標本達人，與亞洲象林旺標本相隔1個展場的馬蘭骨骼標本，就是詹主導作品，高近一層樓、栩栩如生的馬蘭骨骼，讓參觀者宛如回到童年的動物園，看到亞洲象時的驚嘆。

「死亡不代表結束，是生命另一種形式的開始。」詹德川坦言自己的人生觀，多少受到做標本影響，「對生死看很淡」，對他來說，一隻青蛙死掉是一個生命、大貓熊團團死掉也是一個生命。

今年已63歲、規畫明年退休的詹德川，走過動物園職人生涯40多年，現在園長給他新任務，就是找到「接班人」，他也希望將對動物的熱情，一棒接一棒傳承下去。

人生 動物園

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