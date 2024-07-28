雙北10社宅釋出 下半年招租1855戶

雙北社宅需求大，台北6月辦理今年首次社宅聯合招租，共4處、961戶，也於7月公開抽籤，新北市8月起6處陸續完工的社宅開放招租，共提供894戶，釋出套房、2房及3房類型，最低每月5千元起，但地方提醒要注意交通等衝擊，讓社宅與周邊住戶共榮。

台北市4處公開招租的社宅有舊宗、青年2區、和興水岸、廣慈3區，都發局表示，北市提供租金分級折減補助，如民眾所得經審核後符合資格，就可再享3000至1.1萬元不等的分級租金折減機制；今年還新增家戶內有兩名0至6歲子女可加1支籤，增加育兒家庭中籤率。

都發局指出，另外，今年預計竣工包含社宅經貿社宅118戶、興隆社宅A區340戶、華榮社宅118戶、六張犁社宅722戶、南港機廠社宅1區1442戶、興隆社宅E區263戶、樟新水岸社宅192戶，將視工程進度招租期程。

新北市府將於8月起開始公告受理申請6處社宅，包括中和安邦、新店民安、五股芳洲、泰山信華、新店斯馨3號、土城明德3號六處，戶型包含套房、兩房及三房，租金按承租戶等級分類。

其中規模最大的是中和安邦社宅，共有632戶，位於中和區連城路及安邦街交叉口，鄰近環狀線中和站、萬大樹林線LG06站，周邊臨近各大型購物商場。

新北城鄉局表示，預計今年底及明年還會陸續推出多元取得社宅及三峽國光二期、泰山中山社宅共約1223戶。同時實施家戶內有兩名0至6歲子女一般戶抽籤加籤措施，增加青年家庭入住社宅機會。

議員張嘉玲表示，捷運萬大線尚未完工，當社宅新住戶搬進來後，交通動線可能會受到影響，捷運與社宅關係密切，希望捷運早日完工減少衝擊；另外，安邦社宅地下停車場，希望不僅居民使用，能讓多餘空間供周邊民眾使用實現社宅共享。