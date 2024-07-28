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損鄰案發生迄今逾10個月…基泰大直懲戒 雙北還在審議

聯合報／ 記者林佳彣李定宇／連線報導

北市基泰大直案事發迄今逾10個月，其中營造商福益營造公司位於新北市，北市函請新北移送懲戒，卻仍在審議，議員喊話市長蔣萬安敦促新北市長侯友宜別再擺爛，雙北市府硬起來。新北工務局說，去年9月就召開營造業審議委員會，之間兩度請北市補齊相關資料，預定8月再開會。

北市議員許家蓓指出，建管處目前只有於事發隔天開罰起造人基泰建設、承造人福益營造、王德生各9萬元，對營造廠及建築師王德生移送懲戒，卻仍未定案，針對建築師，北市府6月18日已開台北市建築師懲戒委員會，但仍在簽報中。

許家蓓指出，至於該案承造人福益營造登記在新北市，去年9月事發後，蔣萬安當時公開說已函請新北市府將營造商移送懲戒，北市府卻拖到今年5月21日才函送新北市府審議，違法廠商的懲戒遙遙無期，呼籲蔣萬安積極面對、盡速處理，也要敦促侯友宜別擺爛。

新北市工務局表示，去年9月接獲台北市建管處來文後，於當月19日開第一次新北市營造業審議委員會議，處理福益營造相關懲戒。北市政府都發局今年5月21日補正相關資料，經檢視文件仍不齊全，因此再度函請都發局局補正詳細資料，都發局於7月8日補齊相關資料。

新北工務局表示，後經營造業審議委員會依據北市函送資料，依程序先由初審委員審查，預計於今年8月中旬前，再開新北營造業審議委員會專案審議。

北市府 建築師

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