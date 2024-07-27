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五股濕地NGO守護20年 紅樹林34公頃也納入共管範圍
新北市長侯友宜今下午出席「守護五股濕地20有成打造城市永續生態」活動，與NGO組織荒野保護協會回顧20年歷史及簽署合作備忘錄，侯友宜表示，今年完成紅樹林疏伐、淡水河左岸蘆堤北側段約34公頃也納入共管維護範圍，持續與民間團體進行生態調查及監測生態。
位在新北二重疏洪道內的五股濕地生態園區占地約170公頃，由荒野保護協會自2004年認養，除監測調查生態環境外，並透過自然體驗活動進行環境教育。侯友宜表示，今年與荒野保護協會以合作模式簽署，共同管理維護五股濕地，這次也將剛完成紅樹林疏伐的淡水河左岸蘆堤北側段約34公頃，納入共管範圍，持續進行生態調查及監測生態。
荒野保護協會理事長李騏廷則表示，去年此區域記錄到79種鳥類、260種植物；且濕地的水與廣大的蘆葦叢，形成天然的屏障，為候鳥遷徙、佇足的最佳棲息地，成為北台灣燕群南飛渡冬前的最大聚集點。
高灘處長張修銘說，從農耕時期至闢建二重疏洪道綠美化工程，歷史脈絡見證對生態付出。夏日賞燕季可感受成千上萬的燕子從空中飛過壯觀景象，市民走進五處可感受大自然清新空氣，體驗燕群盛夏午後壯觀景象。
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