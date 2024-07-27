原住民族日正名30周年 北市系列活動一路慶祝到8月4日
每年8月1日為「原住民族日」，台北市原民會表示，今年適逢81原住民族日正名30周年，深具歷史意義，特別擴大辦理，從27日開始，一路到8月4日，天天都有慶祝活動，民族周系列活動今天在捷運中山站旁的心中山線形公園開跑，吸引不少民眾參加。
原民會指出，今年已邁入第2年的八一原民週系列活動以「SALAMA！都會遊祭」為主題，現場設有大型裝置藝術，向民眾介紹原住民族日的由來，以及16族與各族傳統祭典，還首度將秀場搬到心中山線形公園，並邀請實踐大學服裝設計學系的學生合作，超過20名的模特兒身穿融合當代設計風格的傳統原民服飾在市中心走秀，大展「都市潮原民」風貌。
此外，今、明2天的活動，也邀請多名原民流行歌手與原鄉團體到場表演，鄰近的爵士廣場也有手作DIY課程供民眾參加，讓民眾在都市也能接觸到正統的原民傳統文化；同時，現場聚集60攤來自全台各地的原民市集，包括經典竹筒飯、馬告檸檬茶、小米醃肉與融合傳統手法的手工飾品，以及來自原鄉的新鮮蔬果，讓民眾感受最道地的部落風。
原民會表示，為帶動周邊商機，接連兩天都有消費闖關集點參加抽獎的活動，獎品累積獎金超過15萬元；另與北捷推出好康活動，凡加入原民會官方LINE好友與下載台北捷運Go APP並加入會員，27、28日至活動服務台掃碼專屬QR code，就送Go APP點數每人50點，可於現場市集攤位的周末兩天直接折抵使用。
另外，29至31日，在北市府一樓中庭將舉辦「原住民族日特展暨不插電音樂會」，搭配現場展出的原民文學與服裝，適合全家大小在炎炎夏日間來場不一樣的文化之旅。8月1日原住民族日當天，也是台北市的原住民族服日，市府1樓中庭準備了免費族服體驗，前100名可獲得限量主題紀念相框。
原民會指出，8月2日在凱達格蘭文化館有南島文化特展、部落大學成果展；8月3日在圓山花博公園還有以南島語系民族傳統飲食文化為主題的交流會與市集，將邀請3名知名主廚聯手為這場活動掌廚，請來6組表演團隊；8月4日在凱達格蘭文化館1樓大廳則有原住民族文化DIY活動，民眾可上「原來台北」FB粉絲專頁，獲得最新活動訊息。
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