原住民族日正名30周年 北市系列活動一路慶祝到8月4日

每年8月1日為「原住民族日」，台北市原民會表示，今年適逢81原住民族日正名30周年，深具歷史意義，特別擴大辦理，從27日開始，一路到8月4日，天天都有慶祝活動，民族周系列活動今天在捷運中山站旁的心中山線形公園開跑，吸引不少民眾參加。

原民會指出，今年已邁入第2年的八一原民週系列活動以「SALAMA！都會遊祭」為主題，現場設有大型裝置藝術，向民眾介紹原住民族日的由來，以及16族與各族傳統祭典，還首度將秀場搬到心中山線形公園，並邀請實踐大學服裝設計學系的學生合作，超過20名的模特兒身穿融合當代設計風格的傳統原民服飾在市中心走秀，大展「都市潮原民」風貌。

此外，今、明2天的活動，也邀請多名原民流行歌手與原鄉團體到場表演，鄰近的爵士廣場也有手作DIY課程供民眾參加，讓民眾在都市也能接觸到正統的原民傳統文化；同時，現場聚集60攤來自全台各地的原民市集，包括經典竹筒飯、馬告檸檬茶、小米醃肉與融合傳統手法的手工飾品，以及來自原鄉的新鮮蔬果，讓民眾感受最道地的部落風。

原民會表示，為帶動周邊商機，接連兩天都有消費闖關集點參加抽獎的活動，獎品累積獎金超過15萬元；另與北捷推出好康活動，凡加入原民會官方LINE好友與下載台北捷運Go APP並加入會員，27、28日至活動服務台掃碼專屬QR code，就送Go APP點數每人50點，可於現場市集攤位的周末兩天直接折抵使用。

另外，29至31日，在北市府一樓中庭將舉辦「原住民族日特展暨不插電音樂會」，搭配現場展出的原民文學與服裝，適合全家大小在炎炎夏日間來場不一樣的文化之旅。8月1日原住民族日當天，也是台北市的原住民族服日，市府1樓中庭準備了免費族服體驗，前100名可獲得限量主題紀念相框。