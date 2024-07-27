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凱米颱風離台 台北自來水園區首度夜間封園辦演唱會

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams以台灣做為今年亞洲唯一首場大型演出。圖／主辦單位PIPE Live Muisc提供
澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams以台灣做為今年亞洲唯一首場大型演出。圖／主辦單位PIPE Live Muisc提供

凱米颱風離台，台北自來水園區明天首度夜間封園舉辦國際演唱會。來自澳洲墨爾本的樂團 Glass Beams，在7月27日參加日本富士搖滾音樂祭( Fuji rock Festival ) 後，選擇台灣做為今年亞洲唯一首場大型演出。而邁入第5年的2024秋OUT音樂節，將以這場演出打頭陣。

邁入第5年的2024 秋OUT音樂節，明、後兩天擴大為6座舞台盛大舉行，今年的更邀請來自義大利、日本、韓國、泰國、香港，充滿chill的、舒適的音樂風格樂團來台演出，力求打造屬於台北品牌的精緻、高品質音樂節。

2024秋OUT音樂節國際演出陣容包括來自首次來台的義大利樂團《Dumbo Gets Mad》、來自日本睽違5年的《思い出野郎Aチーム》，還有《Amaiwana》、《Your song is good》、《DJ Krush 》，以及泰國樂團《Alec Orachi》、韓國樂團《Yangbans》，香港樂團《我地希望》、《小本生燈》。

另外，2024秋OUT音樂節是全國唯一在都會區可以躺著聽的音樂節，主打慵懶氛圍的音樂節，今年6座舞台將分別座落於公館水岸廣場、市定古蹟渾水抽水站、公館商圈、台北自來水園區、古亭河濱公園，將打造一場結合國際音樂與在地演出場域、結合屬於台北都會的休閒活動，包括聽音樂、走古蹟、逛商圈、賞花海的複合式音樂之旅。

台北市議員顏若芳指出，北市府除了持續透過經費支持民間辦理音樂祭外，也應持續改善場館品質，她樂見演唱會經濟能夠在台北市蓬勃發展，也可以讓台灣的音樂文化與國際接軌。

樂團 演唱會 音樂

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