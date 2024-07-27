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內湖商圈磅秤偷斤減兩？北巿抽查全合格 看到「同」字可放心

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
法務局無預警派員到內湖737市場稽查。圖／台北市法務局提供
法務局無預警派員到內湖737市場稽查。圖／台北市法務局提供

台北市法務局日前接獲民眾陳情，指內湖737商圈有水果攤疑似遮蔽電子秤重螢幕的重量和單價。法務局無預警抽查37間攤商、18具磅秤全數合格。經濟部標準局提醒民眾，市場用磅秤要黏貼「同」字才為檢定合格，若沒有貼紙可向相關單位申訴。

據了解，民眾陳情指出在傳統市場消費時，因為看不到重量等重要資訊，懷疑遭到偷斤減兩事情。為此，北市府發動無預警稽查，法務局表示，凱米颱風過後，傳統市場出現採買人潮，因此聯合經濟部標準檢驗局及跨局處，針對環境、價格等進行稽查內湖737商圈，總計37間攤商。

法務局表示，確保交易使用的磅秤計量準確度，稽查攤商的磅秤，無預警抽檢18具磅秤，查核結果全數合格。標準檢驗局補充，市場用磅秤經該局檢定法定度量衡器，業者應使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單，若沒有黏貼「同」可向該局或分處申訴。

消保官提醒，攤商應提供充分及正確消費資訊，若違法者規定通知限期改正，沒有改正者，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰，消費者如有任何消費爭議，可撥打1950或1999轉7812。

業者應使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單。圖／台北市法務局提供
業者應使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單。圖／台北市法務局提供
經濟部標準檢驗局聯合稽查。圖／台北市法務局提供
經濟部標準檢驗局聯合稽查。圖／台北市法務局提供

內湖 攤商

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