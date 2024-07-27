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基泰大直案議員質疑動作慢 新北回應兩度要北市補資料

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
基泰大直案事發迄今逾10個月，北市除已開罰起、承、監造人各9萬元，雙北市府對於建築師、營造廠的懲戒仍在審議與簽辦程序，民進黨議員質疑動作太慢。本報系資料照
基泰大直案事發迄今逾10個月，北市除已開罰起、承、監造人各9萬元，雙北市府對於建築師、營造廠的懲戒仍在審議與簽辦程序，民進黨議員質疑動作太慢。本報系資料照

基泰大直案事發迄今逾10個月，該案承造人福益營造登記在新北市，台北市長蔣萬安曾稱已函新北市府將福益營造送懲戒，但至今卻還在簽辦程序，議員質疑動作太慢。新北工務局今表示去九月就召開營造業審議委員會，之間兩度請北市補齊相關資料，預定8月再召開會議。

新北市工務局表示，去年9月接獲台北市建管處來文後，於當月19日召開第一次新北市營造業審議委員會議，處理福益營造相關懲戒。會議決議請北市政府就相關疑義補充。北市政府都發局於今年5月21日補正相關資料，經檢視文件仍不夠齊全，故再度函請該局補正詳細資料，北市都發局於7月8日補齊相關資料。

新北工務局表示，後經營造業審議委員會依據北市函送資料，依程序先由初審委員審查，預計於今年8月中旬前，就此專案再召開新北營造業審議委員會專案審議。

基泰建設 大直

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