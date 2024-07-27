新北救援中南部抽水機全用上 侯友宜：治水要重新檢討

凱米颱風侵台釀中南部縣市淹水，全台縣市動員救災。新北市長侯友宜也在第一時間派人員及抽水機具協助，他今天上午受訪時表示，新北市12吋抽水機組及6吋全都用上，現在當然以搶災救災、復原工作為主，「治水絕對是一條漫長的路，地方中央要一起合作，把治水問題、這次問題在哪，都要拿出來重新檢討」。

侯友宜今上午出席第七屆新北文化獎頒獎典禮，受訪時被問及治水相關問題，他說，新北市第一時間就派出更多人員跟機具到中南部救災及復原，不僅台南、雲林、彰化都派出人員外，還有更多的救援的機具。