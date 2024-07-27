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新北救援中南部抽水機全用上 侯友宜：治水要重新檢討

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
凱米颱風造成高雄市區多處嚴重淹水。記者劉學聖／攝影
凱米颱風造成高雄市區多處嚴重淹水。記者劉學聖／攝影

凱米颱風侵台釀中南部縣市淹水，全台縣市動員救災。新北市長侯友宜也在第一時間派人員及抽水機具協助，他今天上午受訪時表示，新北市12吋抽水機組及6吋全都用上，現在當然以搶災救災、復原工作為主，「治水絕對是一條漫長的路，地方中央要一起合作，把治水問題、這次問題在哪，都要拿出來重新檢討」。

侯友宜今上午出席第七屆新北文化獎頒獎典禮，受訪時被問及治水相關問題，他說，新北市第一時間就派出更多人員跟機具到中南部救災及復原，不僅台南、雲林、彰化都派出人員外，還有更多的救援的機具。

侯說，救援的機具大概全部都用上，希望趕快在災後復原上盡一份心力，治水這一條路，大家要同心面對，地方中央要一起合作，把治水的問題、這一次的問題在哪裡，拿出來重新檢討，希望在氣候變遷底下，讓市民傷害減到最低。

新北市長侯友宜今早受訪時，表示治水絕對是一條漫長的路，地方中央要一起合作。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今早受訪時，表示治水絕對是一條漫長的路，地方中央要一起合作。記者張曼蘋／攝影

侯友宜 治水

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