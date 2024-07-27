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基隆劉銘傳隧道葉鼻蝠生了！ 減干擾9月再自由參觀

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
銘傳隧道台灣葉鼻蝠目前已進入育幼期，團體預約遊客經過時都特別小心，靜音通過，避免打擾。記者游明煌／攝影
銘傳隧道台灣葉鼻蝠目前已進入育幼期，團體預約遊客經過時都特別小心，靜音通過，避免打擾。記者游明煌／攝影

基隆市定古蹟劉銘傳隧道封閉15年後，今年4月開放民眾自由參觀，因有約20隻「台灣葉鼻蝠」棲息，吸引民眾參觀，但因人太多，葉鼻蝠5月起進入繁殖期後即暫停止自由參觀，避免受到干擾，僅供團體預約導覽。目前數量穩定，且都已經生了，已進入育幼期，9月市府視情況會再開放自由參觀。

基隆市文化觀光局指出，因5到9月為葉鼻蝠繁殖期及育幼期，為維護劉銘傳隧道內生態，避免人為干擾，文化局聽取生態學家的建議，依葉鼻蝠生長季節滾動式調整劉銘傳隧道參觀方式。

市府在隧道入口處增設告示，進入隧道保持安靜及禁止使用閃光燈、手電筒照射蝙蝠、注意蛇出沒等注意事項，9月後，再視葉鼻蝠生態狀況，再行開放民眾自由參觀。

據志工觀察，5、6月繁殖期，7月多已生產，目前已進入育幼期，團體預約遊客經過時都特別心小，靜音通過，避免打擾。

基隆鳥會理事長沈錦豐表示，目前蝙蝠生態穩定，已進入育幼期，開放後要嚴格控管秩序觀察後續，台灣葉鼻蝠是相對比較能忍耐輕微干擾的物種，可以透過社造的觀念讓社區志工加入管理，維護及導覽生態，結合自然生態與文化保存。近日鳥會會再去觀察螢火蟲生態，未來也可以思考夜間預約開放的模式，不會干擾蝙蝠，又能看螢火蟲。

網紅景點新北市三貂嶺隧道開通後發展低碳輕旅行，隧道內有台灣葉鼻蝠成群棲息，但也有減少情況，透過加強宣導自行車牽行及保持安靜，減少影響。基隆市府以新北為借鏡，在開放參觀與保護生態，希望取得平衡點。

銘傳隧道台灣葉鼻蝠目前已進入育幼期，團體預約遊客經過時都特別小心，靜音通過，避免打擾。記者游明煌／攝影
銘傳隧道台灣葉鼻蝠目前已進入育幼期，團體預約遊客經過時都特別小心，靜音通過，避免打擾。記者游明煌／攝影

基隆 蝙蝠
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