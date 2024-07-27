北市行人死亡事故降10人 洗刷行人地獄這設施最有感

改善行人交通安全，洗刷「行人地獄」之名是市長蔣萬安施政重點之一，台北市今年1至4月，行人死亡人數和去年同期相較，減少12人，居全國之冠。不過議員也建議，除了事故數據下降，包括人行道上的電桿、電箱等障礙物仍要持續排除，才能徹底洗刷駡名。北市府表示，將對較多需要改善的熱區，會排定優先順序逐步改善。

台北市去年1月至4月，行人交通死亡案件升高，因當時外媒屢以「行人地獄」形容台灣交通，台北市行人事故增加成焦點，北市府開始加強檢討，市長蔣萬安也宣布今年2024年為台北市「交通安全年」。

經過一年，北市交大統計，北市今年1月1日至7月25日，行人發生交通事故計1579件、死亡9人、受傷937人，較去年同期發生1677件減少98件、死亡19人減少10人、受傷1105人減少168人。其中今年1至4月，行人死亡事故8人，較去年同期死亡20人，減少12人，交大研判與交通工程改善、加強執法、結合鄰里活動擴大宣導有關。

交大事故組長王雅佩指出，分析去年行人死亡增加的原因，不少肇因是行人違規，包括闖紅燈、穿越馬路，又又以高齡長者占多數，去年針對高齡長者訂定加強高風險對象交通事故防制計畫，其中最重要的部分就是把民政局納入道安會報，因高齡長者較常在鄰里內接觸走動，從鄰里系統開始宣導，才見成效。

車輛和行人違規案件也出現變化，交大統計，今年1至4月取締「車不停讓行人違規」計8403件、較去年同期取締9031件，減少628件，比率6.95%，可見駕駛人守法觀念增強；反而是「行人違規」變多，去年1萬2535件，今年增加1萬4697件，增加2162件比率17.25%。

交大指出，除了加強取締行人違規，交大將事故資料提供交通局研擬工程改善，包括行人專用時相、行人號誌早開及行人穿越道退縮等，減少行人和轉彎車輛交織的情況。

對於行人地獄感受，一位張姓市民表示，對行人專用時相、行人號誌早開，最有感，覺得走在行穿線上安全許多，不像從前走在行穿線上，邊走還要邊注意轉彎車輛。

北市議員李明賢指出，從各項車禍數據下降，顯示改善行人地獄確實有初步成效。但北市的行人空間，包括人行道上的電桿、電箱等障礙物，仍要持續排除，才能讓用路人有感，徹底洗刷行人地獄罵名。