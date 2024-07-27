台北商圈補助過集中？東區：成效高於市府投入資源

台北市東區商圈近期攜手市府接連舉辦活動，不過也有資源是否過於挹注東區的傳言。台北市商業處說明，市府依照商圈特性補助，提升競爭力、深刻顧客印象後就由商圈自籌。東區商圈也說，草創階段投入很多心力，贏得店家信任後，如今才能人潮破萬、營業額成長。

東區暨七月份舉辦甜點節，今天也有「混東區潮FUN夏日趴」，搶攻夏季商機。商業處商業輔導科翁誌麟表示，針對各商圈會依照不同屬性、特色進行輔導，並分以補助案、專案、個店三項協助，東區就是因應之前人潮劇減、疫情重創的專案型協助。

他說，專案型通常是可能碰上特殊狀況，像是東區在疫情前逐漸落寞，或是成衣市場改變的五分埔，疫情受挫的萬華區等，就會由市府設定年限輔導，類似特殊任務性質，補強商圈的競爭力。

他說，像是西門商圈、天母啤酒節、北投魔法節、八德3C等，「等到民眾加深商圈與活動的連結並持續前來，就會由商圈自行籌畫。」

補助案部分，是由商圈自行依照屬性規畫、提案，執行面時會由專業輔導團隊建議，採一年申請一次，今年已有40多個商圈申請。

翁誌麟說，補助案最成功的為天母萬聖節，運用自身的多元族群的特性，主打異國風格，參與人數到活動店家的營業額都有所提升，如今商圈自行舉辦的規模，甚至比當初市府投入資源還要可觀。

最後，針對沒有加入商圈的店家，或者尚未形成商圈的店家們，翁誌麟也會有個店方案，透過店家再造及數位轉型，不同的轉型給予不同輔導策略，進而也扶植台北市店家。

今天舉辦「混東區潮FUN夏日趴」在近期修復完工的瑠公公園擺攤，更邀集歌手告五人、婁峻碩等人獻唱，並且攜手店家祭出2千張百元購物金、消費滿3百元可抽東京來回單人機票等。東區商圈榮譽理事長韓修和也說，夏日趴舉辦4年活動從幾千人次到去年破萬次，參與店家從50家超過到200家。