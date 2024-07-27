基泰大直案事發逾10個月 雙北懲戒未定案遭疑動作太慢

基泰大直案事發迄今逾10個月，北市除已開罰起、承、監造人各9萬元，雙北市府對於建築師王德生、福益營造的懲戒仍在審議與簽辦程序，民進黨議員質疑動作太慢，喊話市長蔣萬安敦促新北市長侯友宜別再擺爛，雙北市府硬起來。台北市建管處回應，去年9月、今年6月共召開兩次建築師懲戒委員會，決議將於近期核定後對外公布。

監察院調查基泰大直案並於7月16日表示，決議函請台北市政府檢討改善。其中，該案相關廠商、人員涉犯刑責使公務員登載不實及租借牌等情形，雖因行政、技術分立，由行為人各負其責，但北市府僅將建築師、技師移送懲戒，未能依刑事訴訟法規定，主動移送偵辦，難以有效遏阻違法情事。

議員許家蓓指出，建管處目前只有於事發隔天開罰起造人基泰建設、承造人福益營造、監造人王德生各9萬元，雙北市府依法對營造廠及建築師移送懲戒，事發迄今已經超過10個月仍未定案。

她表示，北市府6月18日已召開台北市建築師懲戒委員會，但審議結果仍在簽報中。至於該案承造人福益營造登記在新北市，由新北市府開會審查營造廠違反營造業法的懲戒，然而去年9月事發後，蔣萬安當時公開說已函請新北市府將營造商移送懲戒，北市府卻拖到今年5月21日才函送新北市府審議。

許家蓓說，新北市府還在辦理營造廠部分，令她大嘆違法廠商的懲戒遙遙無期，侯友宜真的是「好好做代誌」的市長？也直言雙北市府動作太慢，呼籲蔣萬安積極面對、盡速處理，也要敦促侯友宜別擺爛，雙北市政府硬起來，為工安把關。

台北市建管處回應，基泰大直案去年9月7日發生後，建管處立即將營造廠及建築師移送懲戒，包含9月13日發文給新北市府將福益營造股份有限公司及其所屬專任工程人員、工地主任依違反營造業法移送懲戒；北市府9月26日召開第1次台北市建築師懲戒委員會，今年6月18日召開第2次審議，決議將於近期核定後對外公布。

建管處說，營造廠部分由新北市政府於去年9月19日召開第1次新北市建築師懲戒委員會；本案災害原因調查報告經委託台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會、中華民國大地工程技師公會，今年辦理完成後，以及檢察官起訴結果，建管處即於5月21日提供給新北市政府，作為懲戒營造廠的補充事證。