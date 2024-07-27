快訊

行李等了3小時！他飆罵讓「華航地勤下跪」 震撼影片曝光

陸車市血流成河！賓士賣一輛賠30萬 「降量保價」有用？

巴黎奧運搞烏龍！南韓代表隊遊河進場 卻被播報成「北韓」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基泰大直案事發逾10個月 雙北懲戒未定案遭疑動作太慢

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
基泰大直案事發迄今逾10個月，北市除已開罰起、承、監造人各9萬元，雙北市府對於建築師、營造廠的懲戒仍在審議與簽辦程序，民進黨議員質疑動作太慢。本報系資料照。
基泰大直案事發迄今逾10個月，北市除已開罰起、承、監造人各9萬元，雙北市府對於建築師、營造廠的懲戒仍在審議與簽辦程序，民進黨議員質疑動作太慢。本報系資料照。

基泰大直案事發迄今逾10個月，北市除已開罰起、承、監造人各9萬元，雙北市府對於建築師王德生、福益營造的懲戒仍在審議與簽辦程序，民進黨議員質疑動作太慢，喊話市長蔣萬安敦促新北市長侯友宜別再擺爛，雙北市府硬起來。台北市建管處回應，去年9月、今年6月共召開兩次建築師懲戒委員會，決議將於近期核定後對外公布。

監察院調查基泰大直案並於7月16日表示，決議函請台北市政府檢討改善。其中，該案相關廠商、人員涉犯刑責使公務員登載不實及租借牌等情形，雖因行政、技術分立，由行為人各負其責，但北市府僅將建築師、技師移送懲戒，未能依刑事訴訟法規定，主動移送偵辦，難以有效遏阻違法情事。

議員許家蓓指出，建管處目前只有於事發隔天開罰起造人基泰建設、承造人福益營造、監造人王德生各9萬元，雙北市府依法對營造廠及建築師移送懲戒，事發迄今已經超過10個月仍未定案。

 她表示，北市府6月18日已召開台北市建築師懲戒委員會，但審議結果仍在簽報中。至於該案承造人福益營造登記在新北市，由新北市府開會審查營造廠違反營造業法的懲戒，然而去年9月事發後，蔣萬安當時公開說已函請新北市府將營造商移送懲戒，北市府卻拖到今年5月21日才函送新北市府審議。

許家蓓說，新北市府還在辦理營造廠部分，令她大嘆違法廠商的懲戒遙遙無期，侯友宜真的是「好好做代誌」的市長？也直言雙北市府動作太慢，呼籲蔣萬安積極面對、盡速處理，也要敦促侯友宜別擺爛，雙北市政府硬起來，為工安把關。

台北市建管處回應，基泰大直案去年9月7日發生後，建管處立即將營造廠及建築師移送懲戒，包含9月13日發文給新北市府將福益營造股份有限公司及其所屬專任工程人員、工地主任依違反營造業法移送懲戒；北市府9月26日召開第1次台北市建築師懲戒委員會，今年6月18日召開第2次審議，決議將於近期核定後對外公布。

建管處說，營造廠部分由新北市政府於去年9月19日召開第1次新北市建築師懲戒委員會；本案災害原因調查報告經委託台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會、中華民國大地工程技師公會，今年辦理完成後，以及檢察官起訴結果，建管處即於5月21日提供給新北市政府，作為懲戒營造廠的補充事證。

北市府 基泰建設

延伸閱讀

盧秀燕返台坐鎮被罵 蔣萬安抱不平：凱米確實造成衝擊

宣布上班上課惹怒網友很為難？ 蔣萬安：不會

蔣萬安小編出包先宣布颱風假 綠委：不要為較量就偷跑

柯文哲談大巨蛋稱如黑白不分的世界 蔣萬安這樣回應

相關新聞

基泰大直案事發逾10個月 雙北懲戒未定案遭疑動作太慢

基泰大直案事發迄今逾10個月，北市除已開罰起、承、監造人各9萬元，雙北市府對於建築師王德生、福益營造的懲戒仍在審議與簽辦...

公園禁菸鈴 新北擬擴大、北市將試辦

全台公園綠地是禁菸場所，但有新北家長無奈說，小孩邊玩特色遊具邊吸二手菸，民代說，市府應積極多設禁菸鈴。衛生局允諾會評估將...

北市敬老金 85到98歲擬增至3千

台北市社會局昨指出，重陽敬老金明年將會針對85歲到98歲的級距，從原本1500元，增加為3000元；65歲至84歲仍維持...

房仲看好麥仔園開發 單坪房價估40萬起跳

新北市麥仔園地區面積118公頃，現況多為零星工廠、住宅、農田，市府計畫徵收開發，規畫捷運機廠用地、工業區及住商混合區，在...

幼兒園案2局「難辭其咎」北市府主動送交監察院調查

引發爭議的北市幼兒園狼師案，北市精進方案今晚出爐。據了解，此案111年獲通報，從當時以來的行政處理確有疏失，教育局和社會...

颱風訪查見弱勢男輪椅鏽蝕卡卡 議員、里長暖心幫換新

凱米颱風過境後，新北市議員張錦豪與萬里里里長王傑倫，今天到轄區訪查災情時，發現黃姓父子推著鏽蝕輪椅在清理家園，已鏽到很難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。