房仲看好麥仔園開發 單坪房價估40萬起跳

新北市麥仔園地區面積118公頃，現況多為零星工廠、住宅、農田，市府計畫徵收開發，規畫捷運機廠用地、工業區及住商混合區，在地居民抗爭而延宕多年，市府近來再度重啟國土計畫審議專案小組會議，房仲觀察，麥仔園名氣不如新泰塭仔圳，但一旁有北大特區，單坪價格可望上看4字頭。

麥仔園位於三峽龍埔地區，捷運三鶯線LB05站設站，市府有意發展該區域，麥仔園旁就是北大特區成功徵收開發典範，北大特區剛成形時，單坪開價10萬元仍乏人問津，目前該區域新增樹林交流道、三鶯線、公車路線，還有教育、生活資源，如今已有單坪60萬元行情。

實地觀察麥仔園都計重劃區現況多為違章工廠、農地及少數住宅，緊鄰三峽舊市區、一邊是北大特區，麥仔園目前農地交易價約為30萬元，預期未來房價較都會區親民，可望吸引年輕族群置產，帶動人口成長。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說，三鶯線將在麥仔園設站，未來預期麥仔園的房價每坪至少40萬元起跳，北大特區面臨上下班時段交通壅塞、學區名額不足等狀況，麥仔園若順利推動並開始推案，可預期人口將快速成長，政府應做好教育、聯外交通規畫，托老、托幼需求也要重視。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，北大特區帶給麥仔園發展很大信心，北大特區房價將是麥仔園房價的天花板，若高於北大特區，購屋族還是會回頭往北大特區找房。

雖然麥仔園具發展潛力，也面臨風險和變數，當地仍有反對徵收聲音。新北城鄉局表示，2017年12月新北市府公告指定麥仔園優先辦理新訂擴大都市計畫地區，盼引導地方發展，也將陳情民眾意見帶入草案，包括道路系統、再發展區、產業區、農專區、綜專區等規畫。