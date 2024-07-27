公園禁菸鈴 新北擬擴大、北市將試辦

全台公園綠地是禁菸場所，但有新北家長無奈說，小孩邊玩特色遊具邊吸二手菸，民代說，市府應積極多設禁菸鈴。衛生局允諾會評估將禁菸鈴納入公園規畫的基本項目。而北市公園目前雖未設置，但預定年底前在士林區前港公園設置作示範。

市議員李倩萍表示，市府2021年起推舊公園更新相關改善計畫，但她常獲家長陳情。一名家長坦言，帶孩子到公園玩卻不時飄來菸味，不敢去跟吸菸者反映。另名家長則說，不知道公園有禁菸鈴存在，也怕是否按了就被仇視。

李倩萍表示，新北3年前推動至今，里長反映設置效果佳，但新北至今設禁菸鈴的公園比率還不到10%，一支禁菸鈴僅需6萬元，市府卻推說要等中央菸捐補助預算核定，應自編預算全面增設。

衛生局表示，目前已裝設禁菸鈴包括中永和、三蘆、板橋等10區19座公園各設一座，3年前起設置後，陳情數自57件下降到去年23件，降低6成。

衛生局表示，禁菸鈴主要是提醒吸菸行為人熄菸，或離開禁菸場所，且按鈴後會間隔10至15秒才會有廣播，還可調整定時自動播放時段或聲量。新北未來規畫共融及全齡公園時，會評估將禁菸鈴設置納基本項目，維護民眾健康。

北市衛生局健康管理科長林雪蘭表示，北市戶外禁菸場所今年上半年增到6257處場所、稽查次數3473次，但公園目前未設禁菸鈴，是由公園處就近派員巡查，預定年底前在士林區前港公園設一處，後續評估效果。