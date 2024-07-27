北市敬老金 85到98歲擬增至3千

台北市社會局昨指出，重陽敬老金明年將會針對85歲到98歲的級距，從原本1500元，增加為3000元；65歲至84歲仍維持1500元，預算將增加約9800萬元，今年將送議會審議。藍營支持，認為是對長輩尊敬，綠白則認為，應要遵守財政紀律，別排擠其他社福預算。

台北市敬老金今年發給對象為設籍北市至重陽節當日已達3個月以上，發放金額於當年12月31日年滿65歲至98歲（原住民為55歲至88歲）長者，每人1500元；於當年12月31日年滿99歲（原住民為89歲）以上長者，每人1萬元及禮品1份， 將直接匯入長者帳戶。

北市社會局長姚淑文指出，重陽敬老金明年將加碼，是針對85歲到98歲的級距，從原本1500元，增加為3000元，其他級距維持不變，預算部分，今年將送議會審議，若順利通過，明年就會發放。

姚淑文也說，今年敬老卡使用相關活動，會結合動物園今年111周年，邀長輩到動物園，參加重陽敬老活動，這段期間，還會廣邀敬老卡的「使用達人」來說敬老卡到底好不好用。

社會局指出，敬老金加碼是議員在市長蔣萬安赴議會施政報告時質詢，建議重陽敬老金發放級距調整，85至98歲是經盤整財政，且修訂額度，也涉及中央補助款，經權衡後才決定此一方案。

國民黨議會黨團書記長張斯綱指出，黨團贊成，在預算行事的範圍內加碼敬老金，是表達對長輩的尊敬。

民眾黨議會黨團總召陳宥丞指出，敬老金加碼，北市府目前還沒有和議會溝通，雖然壯世代來臨，尊重長輩是大家的共識，希望市府敬老金的政策，仍應遵守財政紀律。

民進黨議會黨團總召許家蓓說，若蔣萬安要加碼發放，須向議會說明清楚財務試算方式，否則將會落入政策買票罵名。另應以最嚴謹態度規畫重陽金政策，通盤考量市府預算支出，承諾不排擠其他社福預算，讓台北市的長輩、青年、兒少及弱勢市民都能得到最好的照護。