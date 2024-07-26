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幼兒園性侵案 北市：111年通報處理有疏失

中央社／ 台北26日電

北市幼兒園性侵案延燒，北市坦承111年接獲通報時的處理過程確有疏失、教育局與社會局難辭其咎；全案移送監察院，並將由這兩局處的考績會懲處；此外提出10大精進作為。

已遭廢照的台北市培諾米達幼兒園長兒子毛畯珅涉性侵多名幼生，北市府教育局民國111年7月首次收到園方校安通報，當時調閱監視器查無明顯異狀，檢方偵查後也以不起訴處分，直到112年7月再次收到園方通報，始知有多名兒童受害。

市府人士表示，此案111年獲通報，從當時以來的行政處理確有疏失，教育局和社會局皆難辭其咎，全案將由北市府主動移送監察院。

市府人士指出，教育局與社會局針對111年以來的行政疏失，將提交考績委員會進行行政懲處。

市府人士指出，報告內容梳理111年至今的法制流程與事件處理過程，分析並檢討，有以下問題包含跨局處橫向聯繫嚴重不足、局處之間未就通報制度進行跨局處研討合作機制、教育局對於涉案行為人未做立即停職處置、對肇事幼兒園即時督導不足、調查專責人員缺乏知能及敏感度，而這些皆可歸結相關局處心態不夠積極主動。

市府人士表示，提出10大精進方案，包括：即日起接獲通報立刻將行為人停職、停聘並加重處罰；成立跨局處應變小組，進行聯防通報及緊急應變並即時通報府及進行行政督導。

另外，建立三階段知會S.O.P強化多重把關機制；擴大比對幼兒園及托嬰中心工作人員前科及涉嫌性侵害紀錄；建立涉及性別事件園所預防性督導機制；建立幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區。

以及編列預算增加專責調查人力，提升調查效能；強化教保人員及局處專責人員性別防治專業知能；培諾米達全程陪伴專案服務；建議中央修法加重罰責並維護公共利益。

市府人士表示，所謂全程陪伴專案服務，是指園所如果被通報有幼兒性平事件，輔導團隊會立即進駐，確保孩子安全，並包含調查、懲處、後續轉園及心理諮商、法律等服務。

市府人士強調該究責就究責，進入局處懲處機制，沒有上限的問題。

北市府 幼兒園 教育局

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