颱風訪查見弱勢男輪椅鏽蝕卡卡 議員、里長暖心幫換新

凱米颱風過境後，新北市議員張錦豪與萬里里里長王傑倫，今天到轄區訪查災情時，發現黃姓父子推著鏽蝕輪椅在清理家園，已鏽到很難移動。議員及里長自掏腰包發送慰問金，並募集愛心，馬上買了新輪椅讓他們暫度難關。

張錦豪說，今天看到黃姓父子艱難地推著鏽蝕輪椅在清理家園。詢問得知黃父長年照顧罹有小兒麻痺無法工作的兒子，退休後僅靠微薄補助度日，連輪椅鏽蝕都無法更換。

王傑倫表示，黃老先生已70多歲，獨自照顧40多歲的兒子，因為兒子症狀較為嚴重，平時只能靠著輪椅行動，也無法外出工作。黃老先生在船廠擔任臨時粗工過活，但退休後，沒有穩定收入，只能靠兒子和他補助津貼勉強度日。

張錦豪進屋探訪時，發現父子二人居住的房屋多處漏水，破舊不堪，連像樣的家具都沒有，黃男代步的輪椅更是鏽到幾乎不能使用。

經詢問萬里區公所得知，因父子二人仍有破舊老房棲身，不符低收入戶資格，是剛好介於灰色地帶的窮困家庭，兩人商議後，決定幫忙先度過難關，當下包了慰問金，希望能夠幫他們解決燃眉之急。