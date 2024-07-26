快訊

黃捷遭質疑未到場勘災 游淑慧喊「放過」 酸：她在台灣也沒有什麼用

大稻埕李臨秋故居修復完成 古蹟吟歌謠迎新生

中央社／ 台北26日電

一代歌謠詞人李臨秋故居修復完成，今天正式開幕，以歌謠音樂為題讓古蹟重獲新生； 除了典藏文物導覽，還將辦常態音樂活動等，未來也將開放夜間時段經營。

「李臨秋故居」座落於大稻埕西寧北路巷口，介於迪化街商圈和大稻埕碼頭之間，建於日治時期港町二丁目11番地範圍內，為茶商陳天來家族所有。

原有建築隨清光緒13年建街時起造，為二階層磚石木構造建築，約於昭和7年改建為北側8開間之貳階層煉瓦造店屋建築。南側為大型製茶工廠，日治時期為南興茶行所在，現為全祥茶莊精製廠，故居是其中具代表性的文史故事點。

文化局表示，李臨秋故居民國111年2月被指定為直轄市定古蹟，同年11月啟動古蹟修復，112年11月竣工，修復工程投入總經費約新台幣2000萬元；經歷數個月的現場修復工程調整及展示工程，「臨秋居」今天盛大開幕。

文化局表示，老屋重生最重要的關鍵是李臨秋的么子李修鑑，在家族債務問題及產權糾紛中，最終於109年10月成功行使優先購買權，保住了這座珍貴的歷史建築；而今天這座以歌謠音樂為主題的民間建築正式迎接新生，並象徵其將得到永續保存。

文化局指出，「臨秋居」的開幕，不僅是對李臨秋及其作品的致敬，也標誌著一個時代的生活記憶得以延續。未來「臨秋居」除了典藏文物導覽，還將策辦常態音樂活動、推動社區關懷行動，未來也將開放夜間時段經營，共話音樂願景，共創台灣歌謠2.0。

文化局長蔡詩萍表示，文化局作為文化資產主管機關，在所有權人取得完整故居建物權益後，於111年度核定申請修復工程經費補助，總經費約2000萬元，以及250萬元的展示工程經費，以公部門補助約8成比例及所有權人自籌2成，呈現良好官方資源整合。

李臨秋以大稻埕為舞台，生動捕捉了庶民生活裡的情感流動，寫就時代之歌，包括與作曲家鄧雨賢搭配創造出經典名曲「望春風」、「四季紅」；在二二八事件後與作曲家王雲峰寫出了「補破網」等。

文化局 歷史建築

延伸閱讀

星巴克、藍瓶專挑老宅...歷史建築活化不只觀光 隱藏節能減碳

「望春風」在這創作！大稻埕「臨秋居」修復開幕

北市藍色水路推觀光做半套？ 關渡碼頭逛市集「嘸船」回大稻埕

台積電嘉義廠挖到古蹟是否影響CoWoS產能進度？法人解析一次看

相關新聞

颱風訪查見弱勢男輪椅鏽蝕卡卡 議員、里長暖心幫換新

凱米颱風過境後，新北市議員張錦豪與萬里里里長王傑倫，今天到轄區訪查災情時，發現黃姓父子推著鏽蝕輪椅在清理家園，已鏽到很難...

平溪東勢生態園區改造 建五星級公廁如廁更便利

平溪區東勢里的東勢國小在廢校後，現在在社區的理事長帶領下，這幾年和志工們逐漸打造成生態園區，園區內的硬體設施都是由他們一磚一瓦建立起來，環境也因此逐漸改善，今年也爭取到經費在園區內重新打造一座五星級公廁，希望讓在地居民眾和遊客都很舒適的如廁體驗。

汐止長青消防分隊車子老舊 議員爭取消防災勘車

位在汐止五指山區的長青消防分隊，隊上出勤使用的災情勘查車早就老舊不堪，所以，這次新北市議員周雅玲及善琴慈惠堂積極協助長青分隊，汰換災情勘查車，讓救災人員能快速平安抵達現場救災，今(26)日啟用典禮上，新北市消防局副局長陳崇岳參加，並回贈感謝狀表示感謝。

雙溪青銀共融「京」喜連發 傳統戲劇帶入偏鄉

雙溪區公所今(26)日在雙溪綜合市場二樓舉行113年青銀共融「京」喜「驚」喜「獨」饗」活動，邀請新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會總幹事潘俊仁先生帶領國立台灣戲曲學院學生及其團隊攜手共同擴大公益服務，不論是精緻優雅的傳統樂曲，或是大氣磅礡的京劇，帶給偏鄉長者不一樣的感受。

汐止保新街水溝蓋破損難行 地方會勘要更新

汐止區保新街137號一帶，水溝蓋老舊不平整，尤其每天都有不少大車進進出出，破損更嚴重，甚至整塊破裂，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單人員現場會勘，也決定要進行更新。

民眾盼青春山海線YouBike站點能增加 新北：以市區短程接駁為主

新北規畫青春山海線，路線上不少觀光景點，但遊客抱怨，很多地方不方便借車，借了也不好還車，認為站點太少，民代認為，市府應評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。