大稻埕李臨秋故居修復完成 古蹟吟歌謠迎新生

一代歌謠詞人李臨秋故居修復完成，今天正式開幕，以歌謠音樂為題讓古蹟重獲新生； 除了典藏文物導覽，還將辦常態音樂活動等，未來也將開放夜間時段經營。

「李臨秋故居」座落於大稻埕西寧北路巷口，介於迪化街商圈和大稻埕碼頭之間，建於日治時期港町二丁目11番地範圍內，為茶商陳天來家族所有。

原有建築隨清光緒13年建街時起造，為二階層磚石木構造建築，約於昭和7年改建為北側8開間之貳階層煉瓦造店屋建築。南側為大型製茶工廠，日治時期為南興茶行所在，現為全祥茶莊精製廠，故居是其中具代表性的文史故事點。

文化局表示，李臨秋故居民國111年2月被指定為直轄市定古蹟，同年11月啟動古蹟修復，112年11月竣工，修復工程投入總經費約新台幣2000萬元；經歷數個月的現場修復工程調整及展示工程，「臨秋居」今天盛大開幕。

文化局表示，老屋重生最重要的關鍵是李臨秋的么子李修鑑，在家族債務問題及產權糾紛中，最終於109年10月成功行使優先購買權，保住了這座珍貴的歷史建築；而今天這座以歌謠音樂為主題的民間建築正式迎接新生，並象徵其將得到永續保存。

文化局指出，「臨秋居」的開幕，不僅是對李臨秋及其作品的致敬，也標誌著一個時代的生活記憶得以延續。未來「臨秋居」除了典藏文物導覽，還將策辦常態音樂活動、推動社區關懷行動，未來也將開放夜間時段經營，共話音樂願景，共創台灣歌謠2.0。

文化局長蔡詩萍表示，文化局作為文化資產主管機關，在所有權人取得完整故居建物權益後，於111年度核定申請修復工程經費補助，總經費約2000萬元，以及250萬元的展示工程經費，以公部門補助約8成比例及所有權人自籌2成，呈現良好官方資源整合。

李臨秋以大稻埕為舞台，生動捕捉了庶民生活裡的情感流動，寫就時代之歌，包括與作曲家鄧雨賢搭配創造出經典名曲「望春風」、「四季紅」；在二二八事件後與作曲家王雲峰寫出了「補破網」等。