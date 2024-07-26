汐止保新街水溝蓋破損難行 地方會勘要更新

汐止區保新街137號一帶，水溝蓋老舊不平整，尤其每天都有不少大車進進出出，破損更嚴重，甚至整塊破裂，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單人員現場會勘，也決定要進行更新。

保新里長吳明道表示，保新街的水溝已經很久了，里長當十幾年了，但水溝是在還沒當里長前就存在，因為馬路比較小，再加上裡面都是倉庫、工廠，大車有時候會車，傳統水溝蓋一塊一塊，在很多大車重壓下，真的是損壞蠻嚴重的，中間有兩塊白色的，也是剛換新的，之前有向議員張錦豪反應，會勘討論後，接下來水溝蓋板會重新來施作。

吳明道說，一般不管是娃娃車、輪椅或是菜籃族，走在上面的話，都是不好推，所以希望就是把它做一體成型，做完之後路面也會變比較寬，而一體成型的話，就不會晃動，不然，現在傳統式的，行人走在上面，也容易跌倒。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍指出，保新街，在137號到145號前，水泥溝蓋不平整，多次修修補補，效果有限，尤其有大車進出，破損嚴重，會勘後請汐止區公所列入改善，儘快將傳統水泥溝蓋進行更新，施作一體成型的新式溝蓋，讓通行更安全。