快訊

黃捷遭質疑未到場勘災 游淑慧喊「放過」 酸：她在台灣也沒有什麼用

汐止保新街水溝蓋破損難行 地方會勘要更新

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區保新街137號一帶，水溝蓋老舊不平整，市議員張錦豪服務處會勘，也決定要進行更新。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區保新街137號一帶，水溝蓋老舊不平整，市議員張錦豪服務處會勘，也決定要進行更新。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區保新街137號一帶，水溝蓋老舊不平整，尤其每天都有不少大車進進出出，破損更嚴重，甚至整塊破裂，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單人員現場會勘，也決定要進行更新。

保新里長吳明道表示，保新街的水溝已經很久了，里長當十幾年了，但水溝是在還沒當里長前就存在，因為馬路比較小，再加上裡面都是倉庫、工廠，大車有時候會車，傳統水溝蓋一塊一塊，在很多大車重壓下，真的是損壞蠻嚴重的，中間有兩塊白色的，也是剛換新的，之前有向議員張錦豪反應，會勘討論後，接下來水溝蓋板會重新來施作。

吳明道說，一般不管是娃娃車、輪椅或是菜籃族，走在上面的話，都是不好推，所以希望就是把它做一體成型，做完之後路面也會變比較寬，而一體成型的話，就不會晃動，不然，現在傳統式的，行人走在上面，也容易跌倒。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍指出，保新街，在137號到145號前，水泥溝蓋不平整，多次修修補補，效果有限，尤其有大車進出，破損嚴重，會勘後請汐止區公所列入改善，儘快將傳統水泥溝蓋進行更新，施作一體成型的新式溝蓋，讓通行更安全。

汐止 議員

延伸閱讀

汐止中正市場老舊要翻新 年底先搬臨時攤位區

沒地方卸貨 汐止秀豐市場卸貨車格採累進式收費

新北汐止烘內實物銀行搬新家 市議員送千株盆栽免費索取

遷至蘆洲？三重果菜市場討論續延燒 侯友宜：以銀河灣計畫為主軸

相關新聞

颱風訪查見弱勢男輪椅鏽蝕卡卡 議員、里長暖心幫換新

凱米颱風過境後，新北市議員張錦豪與萬里里里長王傑倫，今天到轄區訪查災情時，發現黃姓父子推著鏽蝕輪椅在清理家園，已鏽到很難...

平溪東勢生態園區改造 建五星級公廁如廁更便利

平溪區東勢里的東勢國小在廢校後，現在在社區的理事長帶領下，這幾年和志工們逐漸打造成生態園區，園區內的硬體設施都是由他們一磚一瓦建立起來，環境也因此逐漸改善，今年也爭取到經費在園區內重新打造一座五星級公廁，希望讓在地居民眾和遊客都很舒適的如廁體驗。

汐止長青消防分隊車子老舊 議員爭取消防災勘車

位在汐止五指山區的長青消防分隊，隊上出勤使用的災情勘查車早就老舊不堪，所以，這次新北市議員周雅玲及善琴慈惠堂積極協助長青分隊，汰換災情勘查車，讓救災人員能快速平安抵達現場救災，今(26)日啟用典禮上，新北市消防局副局長陳崇岳參加，並回贈感謝狀表示感謝。

雙溪青銀共融「京」喜連發 傳統戲劇帶入偏鄉

雙溪區公所今(26)日在雙溪綜合市場二樓舉行113年青銀共融「京」喜「驚」喜「獨」饗」活動，邀請新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會總幹事潘俊仁先生帶領國立台灣戲曲學院學生及其團隊攜手共同擴大公益服務，不論是精緻優雅的傳統樂曲，或是大氣磅礡的京劇，帶給偏鄉長者不一樣的感受。

汐止保新街水溝蓋破損難行 地方會勘要更新

汐止區保新街137號一帶，水溝蓋老舊不平整，尤其每天都有不少大車進進出出，破損更嚴重，甚至整塊破裂，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單人員現場會勘，也決定要進行更新。

民眾盼青春山海線YouBike站點能增加 新北：以市區短程接駁為主

新北規畫青春山海線，路線上不少觀光景點，但遊客抱怨，很多地方不方便借車，借了也不好還車，認為站點太少，民代認為，市府應評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。