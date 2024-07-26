民眾盼青春山海線YouBike站點能增加 新北：以市區短程接駁為主

新北規畫青春山海線，路線上不少觀光景點，但遊客抱怨，很多地方不方便借車，借了也不好還車，認為站點太少，民代認為，市府應評估多些站點，讓民眾更方便，交通局則說，已在淡水等6區設置95站，但山區濱海區地勢起伏大，又有夜間騎乘安全考量，及人口密度與使用率，目前還是以市區短程接駁為主。

遊客李小姐抱怨，以三芝為例，去玩的印象中站點不多，如果借車去周邊走走，結束想要還車，都還要一大段距離，希望能增加多些還車點。

新北市議員陳偉杰表示，三芝youbike站點不多，不只在地民眾不方便，遊客想借車遊覽周邊美景，也不方便，也曾接獲陳情，希望幫忙爭取增設youbike站點，才會比較好容易借車。

陳偉杰表示，這個月他陸續爭取在兒三公園、馬偕醫學院附近會勘，爭取youbike站點設置，未來馬偕醫學院部分，校內會提供土地，並開放校園供公眾使用。

交通局表示，依新北市公共自行車設置及營運原則，增設YouBike租賃站，須與現有租賃站步行距離大於150公尺；配合青春山海線政策，已於淡水區、三芝區、石門區、金山區、萬里區、瑞芳區等地區共設置95站，另預計於今年底前引進YouBike2.0E，藉由電力輔助，騎乘將較省力，亦可克服地形起伏障礙，增加騎乘範圍。

交通局說，考量YouBike系統主要是做為市區短程公共運輸接駁，設站須考量人口密度及使用率，故針對山區濱海地區設置租賃站以行政機關、車站、遊客中心、學校、停車場、活動中心、公園或漁港為原則，並須確保照明、牽行動線安全無虞，且考量山區濱海地區地勢起伏較大及夜間騎乘安全性，營運時間為每日6點至18點，超過營運時間民眾仍可還車但不可借車。