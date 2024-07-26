雙溪青銀共融「京」喜連發 傳統戲劇帶入偏鄉

雙溪區公所今(26)日在雙溪綜合市場二樓舉行113年青銀共融「京」喜「驚」喜「獨」饗」活動，邀請新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會總幹事潘俊仁先生帶領國立台灣戲曲學院學生及其團隊攜手共同擴大公益服務，不論是精緻優雅的傳統樂曲，或是大氣磅礡的京劇，帶給偏鄉長者不一樣的感受。

想要看一場正式的藝文演出，對於偏鄉地區甚是有難度，但今天雙溪區舉行一場別開生面的京劇演出，藉由戲劇的演出，將傳統京劇帶進獨居長者的生活中，來一場視覺與聽覺的藝術饗宴，讓在地的長者們都能感受到不同於以往的活動呈現，從欣賞戲劇開始與悅揚音樂，藉由感官觸動與喚起情感的流動，延緩失智失能，從活動中增加彼此互動及產生共鳴，以減少生活中的孤獨感。

新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會總幹事潘俊仁表示，本次演出不僅僅讓觀眾看見演員在舞台上的表演，更安排將台上的台步、手勢和動作教導給觀眾朋友們，讓觀眾感受到自己的身體也可以如同台上演員般做出優美的動作，互動效果極佳，相當有趣，還能看戲兼健康動一動。

一場京劇遇見樂曲的融合，譜出令人驚艷的藝文感動，為生活增添色彩，以輕鬆的方式介紹傳統戲曲學習的心路歷程，讓戲曲與民眾更貼近。透過多元的表演型態，將文化藝術的觸角深入偏鄉，無形中提升民眾鑑賞藝術的水準，讓在場民眾回味無窮且深深折服。

雙溪區區長林銚傑表示，透過戲曲專業演出，將傳統戲劇帶入偏鄉，使區民認同及提升藝術涵養，在演出者的解說與後台實境呈現，讓觀眾深刻體會到「台上一分鐘，台下十年功」練習的心力。

民眾莊建和說，雖說在現代娛樂如電影、電視及其它現代藝術的影響下，傳統戲曲已經不是最主要的娛樂，但今日的演出在在吸引了目光，讓大家輕鬆地享受了一齣藝術與人文的饗宴。