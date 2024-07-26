汐止長青消防分隊車子老舊 議員爭取消防災勘車

位在汐止五指山區的長青消防分隊，隊上出勤使用的災情勘查車早就老舊不堪，所以，這次新北市議員周雅玲及善琴慈惠堂積極協助長青分隊，汰換災情勘查車，讓救災人員能快速平安抵達現場救災，今(26)日啟用典禮上，新北市消防局副局長陳崇岳參加，並回贈感謝狀表示感謝。

今天上午，在善琴慈惠堂在舉辦的災情勘查車啟用典禮上，包括新北市政府消防局副局長陳崇岳、新北市議員周雅玲、汐止區長林慶豐、以及警義消們都出席參加，典禮一開始，一行人先虔誠祭拜，祈求平安順利。

長青里長陳建興說，除了里長，也長期擔任長青義消分隊長，因為原本的車子都已經超過使用年限了，一直需要新的災勘車，所以，在今年一月的時候，就有向議員周雅玲反應，希望能夠協助用建議款為消防隊添購新車，議員也一口答應，給了120萬的建議款，除了買災勘車，還有加強一些設備，非常的感謝。

新北市議員周雅玲表示，連續幾年，都有針對救護車做捐贈跟爭取，今年初大概是1、2月的時候，長青里長陳進興到服務處說，長青消防分隊很欠缺勘查車，因為，原有的好像已經使用很久了，常常動不動都會有拋錨的問題，當下聽完之後，毫不猶豫就說那有什麼問題呢，即刻幫他們做聯繫跟爭取，消防局也很配合幫忙，今天也做了啟用儀式。

周雅玲指出，今天啟用，心情真的很複雜，因為剛好這兩天，經歷風災，看到很多中南部地區，還有很多的民眾，因為災情還在水深火熱當中，而全新的勘查車，除了可以協助長青消防分隊平常的勤務，萬一真的派得上用場的時候，相信勘查車，也可以及時對這些救災人員，給予很大的輔助，也期許在未來，針對消防隊，如果有各種不同的需要，也會儘力做爭取。

善琴慈惠堂主陳雪嬌說，議員周雅玲很關心消防救災，之前已經爭取了2台的救護車，今年還要爭取2台勘災車，今天這一台是爭取給長青消防分隊，這是母娘非常高興的。

新北市消防局長陳崇岳指出，感謝周雅玲議員協助爭取，用議員的建議款協助添購裝備及災勘車，讓位在汐止山上的長青分隊，能夠有更多的救災裝備，善琴慈惠堂，長期以來，包括救護車跟勤務車，還有也對偏鄉的分隊，在救災的裝備器材給予很多的協助。

陳崇岳也說，在颱風來的狀況、中南部還有災情的時候，這樣的災勘車啟用特別有意義，新北市政府消防局也準備好了，有18部的抽水的裝備，水利局的單位，在今天中午會支援到嘉義跟台南，配合中央的一些設施設備的規劃，另外，新北市政府的特搜大隊，也準備了40個消防人員、20位義消跟專業的技工，一共60位13部車子，如果中央有需要，隨時在第一時間可以出發，侯市長有特別要求，新北目前的災情相對的單純，除了幾個偏鄉的電力，目前還在修復中，其實大部分都是路樹倒塌比較多。