平溪東勢生態園區改造 建五星級公廁如廁更便利

平溪區東勢里的東勢國小在廢校後，現在在社區的理事長帶領下，這幾年和志工們逐漸打造成生態園區，園區內的硬體設施都是由他們一磚一瓦建立起來，環境也因此逐漸改善，今年也爭取到經費在園區內重新打造一座五星級公廁，希望讓在地居民眾和遊客都很舒適的如廁體驗。

平溪區原東勢國小在地方這幾年努力下，現在轉型為生態園區，也復育多種動植物，像是螢火蟲和艷紅鹿子百合，今年螢火蟲季也看到爆量螢光閃閃，為了提供給到訪遊客更好的環境，紫東社區理事長李明宏也爭取興建公廁的經費，打造全新五星級公廁。

紫東社區發展協會理事長李明宏說，原本園區內的廁所是在河岸邊，須走一段階梯，但是路徑不是很好，加上也有不少社區長輩使用，為了他們的安全及給到訪遊客更好的如廁體驗，因此利用閒置的教室空間，打造這一座五星級公廁。

這間五星級公廁，分為男廁女廁，女廁的除了有坐式也有蹲式，理事長更貼心設計親子廁所，讓大人小孩一起如廁也很方便，現在園區經營的有聲有色，不少遊客都會到訪，社區活動也都在此舉行，如今五星級公廁也能提供舒適的如廁體驗。