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颱風後災損 新北三貂嶺隧道電桿倒塌、路樹斷枝樹倒507案

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市景觀處表示，颱風期間除請搶災協力廠商立即待命， 景觀處更備30組人機具待命，並巡查新北市行道樹。圖／新北市景觀處提供
新北市景觀處表示，颱風期間除請搶災協力廠商立即待命， 景觀處更備30組人機具待命，並巡查新北市行道樹。圖／新北市景觀處提供

颱風凱米遠離台灣，但也造成災害，新北市統計，深澳鐵道自行車RailBike以及三貂嶺生態友善隧道，周邊電桿倒塌，颱風期間共有507件路樹樹倒或樹枝斷掉案，持續加強型道路巡檢清查；漁業處已調度大型機具、同時派員清除海漂垃圾。

觀旅局表示，深澳鐵道自行車RailBike以及三貂嶺生態友善隧道，因颱風侵襲，周邊有電桿倒塌情形，需進行電力檢測、環境清整及各項設施檢查作業，現深澳鐵道自行車RailBike已完成清整，於今日15點開始服務營運。

另外，三貂嶺生態友善隧道尚待完成電力檢測作業，確認安全無虞，會另行在三貂嶺生態友善隧道官方網站公告開放時間。

路樹部分，新北市景觀處表示，颱風期間除請搶災協力廠商立即待命， 景觀處更備30組人機具待命，並巡查新北市行道樹，確認路樹及支架狀況，若獲報有路樹阻礙通勤，趁風雨稍弱時，就立即出動大型機具協助移除，或將樹木扶正，統計共處理507案，目前也持續加強行道樹巡檢及清查是否有其他樹木須加強支架、清除等工作。

漁業處表示，新北漁業處表示，在颱風前夕，已備妥清運機具及人力，以利必要時緊急清理，在海陸警報解除後，今日已偕同各區漁會至所轄漁港巡查，並已調度大型機具如山貓等，清除港區內遭海浪拍打上岸的海漂垃圾，及派員打撈海漂垃圾、保麗龍碎粒、漂流木等，後續會持續監控漁港環境。

新北市漁業處表示，今日派員打撈海漂垃圾、保麗龍碎粒、漂流木等，後續會持續監控漁港環境。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處表示，今日派員打撈海漂垃圾、保麗龍碎粒、漂流木等，後續會持續監控漁港環境。圖／新北市漁業處提供

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