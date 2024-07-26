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新北19座公園設禁菸鈴 北市公園年底前要裝第一座
新北2021年迄今已在19座公園設有禁菸鈴，但北市目前僅馬偕醫院設置，公園處預計年底前會在士林區前港公園設置1處禁菸鈴，會評估設置效果並考慮是否增加，這將是北市第2處設有禁菸鈴。
台北市衛生局健康管理科長林雪蘭表示，北市戶外禁菸場所去年共5286處、稽查次數4623次，今年上半年新增至6257處場所、稽查次數3473次。
她說，禁菸鈴設置地點須多方考量，包含選擇設置地點、廣播音量是否影響民眾等，也須評估設置後成效。北市僅馬偕醫院在院區戶外禁菸場所，自設類似禁菸鈴，配合院方即時勸阻；北市公園目前未設禁菸鈴，菸害稽查委任公園處並就近派員稽查巡查。
林雪蘭指出，公園處預定年底前在士林區前港公園設置1處禁菸鈴，會評估設置效果並考慮是否增加。
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