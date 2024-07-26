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凱米颱風慘淹太嚇人 北市防水閘門全額補助詢問電話增

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市防水閘門專案補助計畫，由各區公所受理民眾申請，並依訪定市價全額補助。圖／北市民政局提供
台北市防水閘門專案補助計畫，由各區公所受理民眾申請，並依訪定市價全額補助。圖／北市民政局提供

凱米颱風離開台灣本島，氣象署預計上午8時30分解除海陸上警報，但中南部淹水災情，透過社群媒體，淹水的慘況驚人，台北市民政局接到不少民眾詢問水閘門補助方案。北市民政局指出，根據今年台北市防水閘門專案補助計畫，受理申請日期自113年1月1日起至12月31日止，由各區公所受理申請，並依訪定市價全額補助。

民政局指出，凱米颱風前，今年截至7月，12區公所受理363件，陸續審查、會勘，已補助件數87件；北市匡列了災準金共8千4百萬元支應，水閘門專案補助計畫。

民政局表示，面對極端氣候，常有短時間強降雨發生，傳統堆疊沙包不僅耗時費力，且堆疊方式稍一疏忽易有滲漏水之虞，而防水閘門拆裝較為輕鬆省時省力，可提早準備架設因應外，也能在短時間內架設完成，及時阻擋雨水進入建築物內，效率更高，擋水更全面。

民政局表示，這次補助重點對象為本市曾有淹水紀錄之淹水戶、水災災害潛勢區域或有受災之虞之有居住事實一般合法建築物，含地下停車場，一戶以補助2處為限，合法住所於地下室且有獨立出入口於1樓者亦可申請。但應檢附建物謄本或使用執照影本足以證明該處所屬於住宅使用，可電洽各區公所了解更進一步訊息或於區公所官網下載補助計畫。

設置防水閘門（板）補助規格項目如下：

(一) 地下室車道出入口為單車道者。

(二) 地下室車道出入口為雙車道以上者。

(三) 1樓出入口寬度1公尺(含)以下者。

(四) 1樓出入口寬度逾1公尺，2公尺(含)以下者。

(五) 1樓出入口寬度逾2公尺，3公尺(含)以下者。

(六) 1樓出入口寬度逾3公尺者。

五、 合法住所於地下室且有獨立出入口於1樓者亦可申請，但應檢附建物謄本或使用執照影本足以證明該處所屬於住宅使用。

六、 防水閘門(板)之材質以鋁合金或不鏽鋼為限。

七、 一戶(或每一社區管理管委會)以補助2處為限。

台北市防水閘門專案補助計畫，由各區公所受理民眾申請，並依訪定市價全額補助。圖／北市民政局提供
台北市防水閘門專案補助計畫，由各區公所受理民眾申請，並依訪定市價全額補助。圖／北市民政局提供

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