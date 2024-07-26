聽新聞
test
0:00 / 0:00
凱米颱風慘淹太嚇人 北市防水閘門全額補助詢問電話增
凱米颱風離開台灣本島，氣象署預計上午8時30分解除海陸上警報，但中南部淹水災情，透過社群媒體，淹水的慘況驚人，台北市民政局接到不少民眾詢問水閘門補助方案。北市民政局指出，根據今年台北市防水閘門專案補助計畫，受理申請日期自113年1月1日起至12月31日止，由各區公所受理申請，並依訪定市價全額補助。
民政局指出，凱米颱風前，今年截至7月，12區公所受理363件，陸續審查、會勘，已補助件數87件；北市匡列了災準金共8千4百萬元支應，水閘門專案補助計畫。
民政局表示，面對極端氣候，常有短時間強降雨發生，傳統堆疊沙包不僅耗時費力，且堆疊方式稍一疏忽易有滲漏水之虞，而防水閘門拆裝較為輕鬆省時省力，可提早準備架設因應外，也能在短時間內架設完成，及時阻擋雨水進入建築物內，效率更高，擋水更全面。
民政局表示，這次補助重點對象為本市曾有淹水紀錄之淹水戶、水災災害潛勢區域或有受災之虞之有居住事實一般合法建築物，含地下停車場，一戶以補助2處為限，合法住所於地下室且有獨立出入口於1樓者亦可申請。但應檢附建物謄本或使用執照影本足以證明該處所屬於住宅使用，可電洽各區公所了解更進一步訊息或於區公所官網下載補助計畫。
設置防水閘門（板）補助規格項目如下：
(一) 地下室車道出入口為單車道者。
(二) 地下室車道出入口為雙車道以上者。
(三) 1樓出入口寬度1公尺(含)以下者。
(四) 1樓出入口寬度逾1公尺，2公尺(含)以下者。
(五) 1樓出入口寬度逾2公尺，3公尺(含)以下者。
(六) 1樓出入口寬度逾3公尺者。
五、 合法住所於地下室且有獨立出入口於1樓者亦可申請，但應檢附建物謄本或使用執照影本足以證明該處所屬於住宅使用。
六、 防水閘門(板)之材質以鋁合金或不鏽鋼為限。
七、 一戶(或每一社區管理管委會)以補助2處為限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言