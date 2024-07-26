廢棄無患子變黃金 台南在地產品升級進軍亞洲生技大展

台南安定在地古寶無患子生技開發的清潔用品近年成功打進美、日市場，決定進一步研發「體內環保食品」，今天參加台北南港展覽館展出到29日的亞洲美容保養、生技保健大展。創辦人王高榮表示，這次參展推出四大櫃、上百種古寶生技商品，期待有助搶攻國際市場。

無患子是台灣先民用來洗衣、洗髮及各種清潔的天然資源，古寶多年來將無患子發揚光大，除了研發各種個人、居家清潔用品，近年更擴及美妝保養、保健食品，尤其成功打進美國與日本市場，將原本許多人視為廢棄物的無患子的附加價值無限放大。

王高榮說，古寶無患子維持每個月研發新產品的量能，為了多角化經營投入生技保健食品，開發出有助人體的環保好物，最近推出後廣受歡迎，回購率非常高，這一次參展，也希望能夠讓更多民眾了解甚至爭取到更多國際訂單。

王高榮投入研發無患子相關產品將近20年，近年第二代接手企業化經營後不斷投入研發，標榜友善地球產品已經有300多項，從美妝清潔到保健食品。公司推廣群組會員優惠行銷也有超過88萬人參加。