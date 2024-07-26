廢棄無患子變黃金 台南在地產品升級進軍亞洲生技大展
台南安定在地古寶無患子生技開發的清潔用品近年成功打進美、日市場，決定進一步研發「體內環保食品」，今天參加台北南港展覽館展出到29日的亞洲美容保養、生技保健大展。創辦人王高榮表示，這次參展推出四大櫃、上百種古寶生技商品，期待有助搶攻國際市場。
無患子是台灣先民用來洗衣、洗髮及各種清潔的天然資源，古寶多年來將無患子發揚光大，除了研發各種個人、居家清潔用品，近年更擴及美妝保養、保健食品，尤其成功打進美國與日本市場，將原本許多人視為廢棄物的無患子的附加價值無限放大。
王高榮說，古寶無患子維持每個月研發新產品的量能，為了多角化經營投入生技保健食品，開發出有助人體的環保好物，最近推出後廣受歡迎，回購率非常高，這一次參展，也希望能夠讓更多民眾了解甚至爭取到更多國際訂單。
王高榮投入研發無患子相關產品將近20年，近年第二代接手企業化經營後不斷投入研發，標榜友善地球產品已經有300多項，從美妝清潔到保健食品。公司推廣群組會員優惠行銷也有超過88萬人參加。
王高榮表示，古寶無患子國外訂單越來越多，目前主要外銷美、日兩地。1800坪在麻豆新建的綠能智慧廠房主要作為綠能美妝保健廠房、高效能研發中心、自動倉儲與理貨物流系統，預計一年半完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言