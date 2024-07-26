快訊

26年前神顏再現！不老玉女是她 驚人對比曝光

奧運羽球／啦啦隊十元拍片介紹選手 王齊麟突襲求婚「妳願意嗎？」

巴黎奧運驚魂：開幕式之前，法國鐵路網多處遭惡意攻擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

職棒球星張正偉三峽老街開店 陳致遠也到場祝賀

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
張正偉（右四）表示由於看好三峽老街人潮及未來發展，因此決定在此開店，上午並有棒球應援團及多名在地議員到場剪綵。圖／臉書翻攝
張正偉（右四）表示由於看好三峽老街人潮及未來發展，因此決定在此開店，上午並有棒球應援團及多名在地議員到場剪綵。圖／臉書翻攝

前職棒球員張正偉退休後，轉經營家族零食生意，今天上午在新北市三峽老街前開幕家族第三家店，職棒球星陳致遠也到場祝賀。張正偉表示由於看好三峽老街人潮及未來發展，因此決定在此開店，上午並有棒球應援團及多名在地議員到場剪綵。

前職棒選手張正偉，棒球生涯活躍於2010至2021年，安打數達1396獲稱安打王，目前已從職棒生涯退休，轉經營家族零食生意，今日在三峽老街前開幕家族第三家店幼杰食品，眾多地方民代前往祝賀。

新北市議員卓冠廷表示，講到棒球大家都對「花花」張正偉很熟悉，幼杰食是張正偉離開棒球生涯後，與藝人太太鄭詩婷事業第二春，店面就位在三峽公有市場旁，也是張正偉一路找了兩三個月才終於確定的黃金店面。

張正偉於新北市三峽老街前開幕家族第三家店，職棒球星陳致遠（左二）也到場祝賀。圖／臉書翻攝
張正偉於新北市三峽老街前開幕家族第三家店，職棒球星陳致遠（左二）也到場祝賀。圖／臉書翻攝

老街 零食

延伸閱讀

突發！孟潔、邊荷律、吳丹丹三位齊發「不加油」聲明！

棒球／黃仁勳接待台灣青棒隊 即興投球親發禮品勉勵球員

傳奇球星郭源治 旅日職棒物件進駐史前館

韓職／起亞虎啦啦隊公開親密照 有網友鬆一口氣：幸好不是她

相關新聞

民眾盼青春山海線YouBike站點能增加 新北：以市區短程接駁為主

新北規畫青春山海線，路線上不少觀光景點，但遊客抱怨，很多地方不方便借車，借了也不好還車，認為站點太少，民代認為，市府應評...

新北19座公園設禁菸鈴 北市公園年底前要裝第一座

新北2021年迄今已在19座公園設有禁菸鈴，但北市目前僅馬偕醫院設置，公園處預計年底前會在士林區前港公園設置1處禁菸鈴，...

網路瘋傳仁愛路颱風重災 公園處說話了

凱米颱風過境，25日網路社群傳出一張台北市仁愛路災情沈中的照片，照片中樹木傾倒蓋滿地面，許多人看了都感覺非常驚訝，立刻留言或轉發。 台北市工務局公園處得到訊息後立刻出面鄭重澄清，該照片為104年「蘇

颱風警報解除！新北遊憩區恢復服務 深澳仍暫停服務

新北市政府觀光旅遊局宣布十分瀑布公園、新北市所轄各遊(旅)客服務中心及猴硐煤礦博物園區，經環境整理及各項設施檢查，確認安全無虞，於26日起重新開園。 新北市政府觀光旅遊局指出，深澳鐵道自行車Rail

凱米颱風慘淹太嚇人 北市防水閘門全額補助詢問電話增

凱米颱風離開台灣本島，氣象署預計上午8時30分解除海陸上警報，但中南部淹水災情，透過社群媒體，淹水的慘況驚人，台北市民政...

廢棄無患子變黃金 台南在地產品升級進軍亞洲生技大展

台南安定在地古寶無患子生技開發的清潔用品近年成功打進美、日市場，決定進一步研發「體內環保食品」，今天參加台北南港展覽館展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。