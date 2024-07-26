職棒球星張正偉三峽老街開店 陳致遠也到場祝賀

前職棒球員張正偉退休後，轉經營家族零食生意，今天上午在新北市三峽老街前開幕家族第三家店，職棒球星陳致遠也到場祝賀。張正偉表示由於看好三峽老街人潮及未來發展，因此決定在此開店，上午並有棒球應援團及多名在地議員到場剪綵。

前職棒選手張正偉，棒球生涯活躍於2010至2021年，安打數達1396獲稱安打王，目前已從職棒生涯退休，轉經營家族零食生意，今日在三峽老街前開幕家族第三家店幼杰食品，眾多地方民代前往祝賀。