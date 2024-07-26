北市慶父親節 12區運動中心免費入場U幣加碼送

父親節將至，北市體育局鼓勵爸爸們動起來，8月8日當天至12區運動中心、各公園泳池等，可享健身房及泳池入場免費；當天至合作公民營場館還可獲得88U幣。

北市體育局表示，歡慶一年一度父親節、致力打造性平友善環境，「與父同行．帶爸出門」系列活動起跑；8月8日父親節當天至12區運動中心、各公園泳池、北市網球中心，爸爸可享健身房及泳池入場免費，陪同的子女則享半價優惠。

此外，「U-Sport計畫」也加碼響應慶佳節，父親節當天至合作公民營場館的市民會員們，即可獲得88U幣。

體育局官方臉書粉絲專頁「臺北運動吧」也祭出父親節專屬活動，8月11日中午12時前，凡在抽獎貼文留言區曬出自己與父親的運動合照，即有機會抽到筋膜槍、運動袋等好禮，鼓勵市民踴躍帶著最親愛的老爸外出。

體育局指出，北市府推出「性平教育課程」探討父職角色、青春期親子關係講座、輔導父親角色的挫折與疑惑、性別平等主題書展及課程等，還有親子攀岩、地板冰壺、動物園親子活動等。